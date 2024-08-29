Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutluyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, etkinlikler ve konser programları ile kutlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliklerle, Mersin merkez ve ilçelerde bayram coşkusu zirveye taşınacak.

Zafer Bayramı'nın tüm coşkusu Büyükşehir ile yaşanacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Halkkent, Münir Özkul, Tarsus 100.Yıl Atatürk, Yenice Yaşar Bayboğan ve Gülnar Çocuk Gelişim Merkezleri'nde öğrenciler ve velilerin katılımı ile bir etkinlik düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise '30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası' ile '30 Ağustos Toroslar Zafer Kupası Futbol Turnuvası' final müsabakalarını gerçekleştirecek, ardından dereceye girenlere törenle ödülleri verilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın organizesinde Mezitli'de Kent Orkestrası, Mut ilçesi Kozlar Mahallesi'nde Türk Müziği Orkestrası ve Mut ilçesi Sertavul Pazar Yeri'nde de yine Kent Orkestrası sahne alacak.

Ayrıca Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Spor Kurulu, 31 Ağustos Cumartesi günü Eshab-ı Kehf girişinde bulunan alanda 'Zafer Uçuşu' kapsamında yamaç paraşütü ve motocross şovlarına ev sahipliği yapacak, Tarsus'ta unutulmaz anlar yaşanacak.