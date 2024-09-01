Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası Ödül Töreni

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Başkan Seçer, "Mücadeleyi hepsi yaptı, kazanan Mersin oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz oldu" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Turnuva'nın şampiyonu, 2-1'lik skorla Çavuşlu' yu mağlup eden Akdeniz ilçesinin takımlarından olan Burhanspor oldu. Ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verilirken, turnuvanın şampiyonu Burhanspor'un kupası ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tarafından takdim edildi. Törenin sona ermesinin ardından turnuvada mücadele eden tüm takımlar, hep birlikte fotoğraf çektirdi.

Ödül töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Meclis üyeleri yer aldı.

"Kazanan Mersin oldu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nın şampiyon olan takımı ile Ayvagediği 30 Ağustos Zafer Kupası'nın şampiyon olan takımının 15 Eylül'de Akbelen Stadyumu'nda 'Süper Kupa' maçı oynayacaklarını söyledi. Seçer, "Mücadeleyi hepsi yaptı, kazanan Mersin oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz oldu. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim etsin" dedi. Konuşmasını turnuvalarda emeği olan tüm belediye başkanları, muhtarlar ve sporculara teşekkür ederek tamamlayan Başkan Seçer, ardından şampiyon olan Burhanspor'a Şampiyonluk Kupasını verdi.

Şampiyon olan Burhan Spor Kulübü'nde oynayan Mehmet Dedemen, "Burhan Spor köklü bir camia. Biz aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora teşvik ediyoruz ve bunun meyvelerinde görüyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Diğer köylerden de böyle bir adımlar bekliyorum. Sporun her türlüsü çok güzel. Bugün galip geldik, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Burhanspor

6 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eren turnuvada; Toroslar ve Akdeniz ilçelerine bağlı kırsal mahallelerden 18 takım mücadele etti. 3'üncülük ve 4'üncülük maçı Kavaklıpınar– Güzelyayla takımları arasında oynanırken; final maçı da Çavuşlu-Burhanspor takımları arasında yapıldı. Turnuvanın üçüncüsü Güzelyayla, dördüncüsü de Kavaklıpınar oldu. Turnuvanın şampiyonu 2-1'lik skorla Burhanspor oldu.