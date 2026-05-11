Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nü Bir Dizi Etkinlikle Kutladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nü bir dizi etkinlik ile kutladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Parkı'nda; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise Tarsus Gençlik Kampı'nda anneleri buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin anneleri için Engelsiz Yaşam Parkı'nda Anneler Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte anneler; müzik, sohbet ve eğlence eşliğinde günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola verdi. Sevgi, dayanışma ve paylaşımın ön plana çıktığı etkinlikte anneler için özel olarak hazırlanan ikramlar sunulurken, renkli görüntülere sahne olan program annelere moral ve motivasyon dolu bir gün yaşattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise Tarsus Gençlik Kampı'nda Anneler Günü etkinliği düzenledi. Mersin merkez ve Tarsus'tan çok sayıda kadının katıldığı programda anneler; kahvaltı, müzik ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Şenlik havasında geçen etkinlikte kadınlar hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

"İÇİNİ DOLDURABİLEN HER ANNENİN, ANNELER GÜNÜ CANI GÖNÜLDEN KUTLU OLSUN"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öncelikli amaçlarının Anneler Günü'nü de bu özel haftayla birlikte anlamlı hale getirmek olduğunu belirtti. Etkinliğin özellikle annelerin çocuklarından kısa süreliğine uzaklaşıp kendilerine zaman ayırabilecekleri şekilde planlandığını vurgulayan Hörlek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Annelik gerçekten çok kutsal. Her annenin anneler günü canı gönülden kutlu olsun" sözleriyle tüm annelere teşekkür etti.

ENGELSİZ YAŞAM PARKI'NDA "ANNELER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DUYGULANDIRDI

Etkinlikte konuşan Nursel Badan, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Burada olmaktan çok mutluyum. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Önce annem sonra ben anne olarak diğer annelerin gününü kutluyorum. Özel çocuk annesi olmak çok zor. Çok güçlü olmak zorundayız. Bu gibi etkinlikler bize değer verdiğinizi gösteriyor" dedi.

Etkinliğe katılan Nedime Demir ise Engelsiz Yaşam Parkı'na dair memnuniyetini dile getirerek, "Oğlum 21 yaşında. Okuldan mezun olduktan sonra ne yapalım diye çok düşündük. Daha önce buradan geçerken oğluma 'okul bitince buraya geleceğiz' demiştim. Şimdi haftanın iki-üç günü geliyoruz. Oğlum burada çok mutlu. Sürekli 'okul ne zaman?' diye soruyor. Buradaki yönetimden, çalışanlardan ve öğretmenlerden çok memnunum" diye konuştu.

Tarsus'tan katıldığını belirten Sabire Tor ise etkinliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün çok güzel, çok özel hissettim. Kızımdan ilk kez ayrı geldim, 'Anne git bugün senin günün' dedi. Çok mutlu oldum. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin etkinliklerini çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel işler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ANNELER, GÜNLERİNİ TARSUS GENÇLİK KAMPI'NDA ŞENLİK HAVASINDA KUTLADI

Anneler Günü dolayısıyla bir diğer etkinlik ise Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve şenlik havasında geçen etkinlikte anneler hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, tüm annelerin gününü kutlayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik sosyal etkinliklerini sürdüreceğini ifade etti. Güngeç, "Bizi sevgiyle, emekle büyüten ve bizi koşulsuz seven tüm annelerimizin Anneler Günü'nü buradan kutluyoruz. Bu tür etkinliklerimizin devamını getireceğiz. Tüm annelerimizi sevgiyle kucaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZIN BU ETKİNLİKLERE İHTİYACI VAR"

İhsaniye Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz, programın kadınlar açısından çok değerli olduğunu belirterek, ekonomik koşullar nedeniyle kadınların sosyal etkinliklere daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Gerçekten çok güzel bir program hazırlanmış. Kadınlar ekonomik nedenlerden dolayı artık eğlenmeye, gezilere çok ihtiyaç duyuyor. Bu çok yerinde ve çok güzel bir etkinlik olmuş. Gerek üretici kadınlarımıza verdikleri desteklerden dolayı gerekse Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın bize verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Vahap Seçer ve sevgili Meral Seçer olmak üzere bizlere verilen destekler çok kıymetli" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Esma Doğan organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Başkanımıza böyle bir etkinliği sağladığı için teşekkür ediyoruz. Gayet güzel eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Filiz Çetin ise etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Vahap Seçer başkanımıza böyle güzel bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Kahvaltı yaptık, etkinlikler ve güzel müzikler vardı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyorum" dedi.