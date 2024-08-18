Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Dondurma Dağıttı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik başlattığı dondurma dağıtımlarının yeni durağı Mezitli ilçesinin Fındıkpınarı Mahallesi oldu. 'Vahap Amcayla Tatlı Günler' aracını gören çocuklar koşarak geldi, yazın kavurucu sıcağında Tarsus'un limonlu dondurmasıyla serinledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Vahap Amcayla Tatlı Günler' ekibi, bu kez de Fındıkpınarı'ndaydı. Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde yapılan dondurma dağıtımında, aracı gören çocuklar koşarak geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde özellikle dezavantajlı ve kırsal mahallelerde yapılan ve geleneksel hale getirilen limonlu dondurma dağıtımı kapsamında ekipler, mahalle mahalle geziyor, çocukların gülümsemesine vesile oluyor. Belirli bir program dahilinde mahallelere giden ekipler, özellikle dezavantajlı mahalleleri seçiyor.

"Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde sosyolog olarak görev yapan Nazire Büyükgürses Karaaslan, 'Vahap Seçer'le Tatlı Günler' projesiyle çocukların mutluluğuna vesile olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımızı mutlu etmek adına bugün buradayız. Dondurma ikramımızı gerçekleştirdik. Hepsi çok mutlu oldu. Sıcak yaz aylarında serinleten bir sürpriz oldu. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok mutlu etti" dedi.

"Çocukların sevinci, bizim sevincimiz"

Mahalle Muhtarı Kenan Dizman, dondurma dağıtımından memnun olduklarını ifade ederek, "Böyle bir etkinliği yaptığınız için sizlere ve Vahap Seçer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocukların sevinci bizim sevincimiz. Çocuklar gayet mutlu oldu" diye konuştu.