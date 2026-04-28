Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evleri ile Kentteki Yaş Almış Yurttaşların Yanında Olmayı Sürdürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evleri, yaş almış yurttaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur Emekli Evleri'nden faydalanan emekliler, sosyal aktivitelerle keyifli anlar yaşıyorlar.

Sağlık konusunda bilgilendirme toplantılarının yanı sıra çeşitli aktivitelerin de yapıldığı Emekli Evleri, üyelerine yönelik olarak kent içerisinde geziler de organize ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erdemli Emekli Evi üyesi yaş almış vatandaşlar için Tarsus Doğa Parkı'na ve Berdan Barajı mesire bölgesine gezi düzenlendi.

Büyükşehir toplu taşıma araçları ile transferleri yapılan 100 kişilik grup, Tarsus Doğa Parkı'nın eşsiz ortamında çeşitli hayvanları yakından görme şansı buldular. Parkın yemyeşil ortamında keyifli bir gezi yapan Erdemli Emekli Evi üyeleri, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Doğa Parkı'nın ardından Berdan Barajı mesire alanına giden Erdemli Emekli Evi üyelerine burada yemek ikram edildi. Berdan Barajı'ndan gelen coşkun suların kenarında unutamayacakları anlar yaşayan Erdemli Emekli Evi üyeleri ardından çalınan müzikle doyasıya eğlenme şansı da yakaladılar.

Düzenlenen gezi sayesinde yaş almış yurttaşlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatına sahip oldu.

"Faaliyetler bu sene de devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, emeklilere yönelik sosyal faaliyetlerin yaz sezonunda da devam edeceğini kaydederek, "Sadece Erdemli Emekli Evi değil, diğer Emekli Evlerimizi de getirdik. Yaş almış bireylerimiz için konferanslar, bilgilendirme toplantıları, eğitimlerimiz oluyor. Tabi bunun yanında eğlencelerimiz falan da oluyor. Denize, park alanlarına, pikniklere götürüyoruz, spor faaliyetlerimiz oluyor. Bu tür faaliyetler bu sene de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Karahan: "Belediye Başkanımız olmasa göremeyiz buraları, maddi durumdan gelemeyiz"

Büyükşehir Erdemli Emekli Evi'nin imkanlarından faydalanan Nurseli Karahan, geziyi çok beğendiğini kaydederek, "Vahap Seçer'den de çok memnunuz. Hep gezdirdi bizi şimdiye kadar. Emekli Evi'nden de memnunuz. Her şey çok güzel. Doğa Park'ı da hiç görmediğim bir parktı 70 yaşındayım, hiç böyle bir park görmedim. Çok güzeldi, bütün canlıları gördük. Anlattılar, yazılarını okuduk. Memnun kaldık, hoşumuza gitti, stresimizi attık. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bu, bize bu yaşımızda böyle geziler gerekli. İmkanımız yok, Başkanımız olmasa biz göremeyiz buraları, maddi durumdan gelemeyiz" diye konuştu.

Mucukoğlu: "Yapılanlar çok gurur verici"

Erdemli'de ikamet eden Cesarettin Mucukoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden oldukça memnun olduğunu söyleyerek, "Daha önce Mersin'de Aşık Veysel programına geldim, çok süperdi. Şimdi de bu hayvanat bahçesine, tabiat parkına geldim. Buraları gezdik, şimdi de bu derenin kenarı çok güzel. Belediyenin emekliler için böyle imkanları sağlamaları çok güzel. Ben de istiyorum ki memleketimdekiler de bunları duysun, görsün, böyle şeyler yapsın. Yapılanlar gerçekten çok gurur verici" dedi.

Fatma Solta: "Başkanımız kadınlara çok değer veriyor"

Tüm emeklileri, Büyükşehir Emekli Evleri olanaklarından faydalanmaya davet eden Fatma Solta ise "Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı emekli evinden çok güzel faydalanıyoruz. Açıldığı günden beri üyesiyiz. Gittiğimizde çok güzel hizmet veriliyor. Emekliler orada toplanıp, sohbet ediyorlar. Bu konuda Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ederiz. Bugün de Tarsus Doğa Park'ı gezdik. Güzel anılarımız oldu, fotoğraflar çekindik. Bütün emekli, Erdemli'deki arkadaşlarımızı Emekli Evi'ne üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu.