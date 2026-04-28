Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evleri ile Kentteki Yaş Almış Yurttaşların Yanında Olmayı Sürdürüyor

28.04.2026 11:41  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Emekli Evleri, yaş almış yurttaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur Emekli Evleri’nden faydalanan emekliler, sosyal aktivitelerle keyifli anlar yaşıyorlar.

Sağlık konusunda bilgilendirme toplantılarının yanı sıra çeşitli aktivitelerin de yapıldığı Emekli Evleri, üyelerine yönelik olarak kent içerisinde geziler de organize ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erdemli Emekli Evi üyesi yaş almış vatandaşlar için Tarsus Doğa Parkı'na ve Berdan Barajı mesire bölgesine gezi düzenlendi.

Büyükşehir toplu taşıma araçları ile transferleri yapılan 100 kişilik grup, Tarsus Doğa Parkı'nın eşsiz ortamında çeşitli hayvanları yakından görme şansı buldular. Parkın yemyeşil ortamında keyifli bir gezi yapan Erdemli Emekli Evi üyeleri, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Doğa Parkı'nın ardından Berdan Barajı mesire alanına giden Erdemli Emekli Evi üyelerine burada yemek ikram edildi. Berdan Barajı'ndan gelen coşkun suların kenarında unutamayacakları anlar yaşayan Erdemli Emekli Evi üyeleri ardından çalınan müzikle doyasıya eğlenme şansı da yakaladılar.

Düzenlenen gezi sayesinde yaş almış yurttaşlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatına sahip oldu.

"Faaliyetler bu sene de devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, emeklilere yönelik sosyal faaliyetlerin yaz sezonunda da devam edeceğini kaydederek, "Sadece Erdemli Emekli Evi değil, diğer Emekli Evlerimizi de getirdik. Yaş almış bireylerimiz için konferanslar, bilgilendirme toplantıları, eğitimlerimiz oluyor. Tabi bunun yanında eğlencelerimiz falan da oluyor. Denize, park alanlarına, pikniklere götürüyoruz, spor faaliyetlerimiz oluyor. Bu tür faaliyetler bu sene de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Karahan: "Belediye Başkanımız olmasa göremeyiz buraları, maddi durumdan gelemeyiz"

Büyükşehir Erdemli Emekli Evi'nin imkanlarından faydalanan Nurseli Karahan, geziyi çok beğendiğini kaydederek, "Vahap Seçer'den de çok memnunuz. Hep gezdirdi bizi şimdiye kadar. Emekli Evi'nden de memnunuz. Her şey çok güzel. Doğa Park'ı da hiç görmediğim bir parktı 70 yaşındayım, hiç böyle bir park görmedim. Çok güzeldi, bütün canlıları gördük. Anlattılar, yazılarını okuduk. Memnun kaldık, hoşumuza gitti, stresimizi attık. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bu, bize bu yaşımızda böyle geziler gerekli. İmkanımız yok, Başkanımız olmasa biz göremeyiz buraları, maddi durumdan gelemeyiz" diye konuştu.

Mucukoğlu: "Yapılanlar çok gurur verici"

Erdemli'de ikamet eden Cesarettin Mucukoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden oldukça memnun olduğunu söyleyerek, "Daha önce Mersin'de Aşık Veysel programına geldim, çok süperdi. Şimdi de bu hayvanat bahçesine, tabiat parkına geldim. Buraları gezdik, şimdi de bu derenin kenarı çok güzel. Belediyenin emekliler için böyle imkanları sağlamaları çok güzel. Ben de istiyorum ki memleketimdekiler de bunları duysun, görsün,  böyle şeyler yapsın. Yapılanlar gerçekten çok gurur verici" dedi.

Fatma Solta: "Başkanımız kadınlara çok değer veriyor"

Tüm emeklileri, Büyükşehir Emekli Evleri olanaklarından faydalanmaya davet eden Fatma Solta ise "Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı emekli evinden çok güzel faydalanıyoruz. Açıldığı günden beri üyesiyiz. Gittiğimizde çok güzel hizmet veriliyor. Emekliler orada toplanıp, sohbet ediyorlar. Bu konuda Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ederiz. Bugün de Tarsus Doğa Park'ı gezdik. Güzel anılarımız oldu, fotoğraflar çekindik. Bütün emekli, Erdemli'deki arkadaşlarımızı Emekli Evi'ne üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:16:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.