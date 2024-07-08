Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekliler Haftası'nda Etkinlikler Düzenledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri'nde 'Emekliler Haftası' dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde pasta keserek kendi haftalarını kutlayan yaş almış yurttaşlar Türk Sanat Müziği ile geçmişe giderken, oyun havaları eşliğinde de gönüllerince eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Emekliler Haftası' dolayısıyla etkinlik dizisi gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde Halkkent, Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nin yanı sıra Tarsus ve Anamur Emekli Evi'nde de eğlenceli organizasyonlar düzenleyen Büyükşehir, yaş almışların hem keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

"Emeklilerimizin tecrübesi bizim için çok kıymetli"

Mezitli Emekli Evi ile Yenişehir Emekli Evi iş birliğinde yapılan etkinliğe katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Bu etkinliklere katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Her zaman söylüyorum; bu birimin benim daireme bağlı olması benim için gurur verici. Çünkü hayatta en kıymet verdiğim konu tecrübedir, emektir. Emeklilerimiz; birçok alandan, birçok sektörden, birçok iş kolundan tecrübeleriyle emekli oluyorlar. Bunların bize katkısı, benim yaşımın çok üzerinde. Buraya gelip sizlerden tavsiye almak, Emekli Evlerini geliştirme açısından çok önemsediğim bir konu. İyi ki sizlerleyiz" dedi.

"Hayatın her alanında emeklilerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz"

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, hayatın her alanında yaş almışlarla birlikte olmaya devam ettiklerini belirterek, "Tarsus, Halkkent, Yenişehir, Mezitli ve Anamur Emekli Evi'mizde emeklilerimizle birlikteyiz. Büyükşehir olarak, onların kendilerini daha iyi ve verimli hissetmeleri için sağlıkla ilgili eğitimler, piknikler, önemli gün ve haftalarla ilgili canlı müzik eşliğinde etkinlikler düzenliyoruz. Onların sosyalleşmesine katkı vermek amacıyla yine bir dizi program hazırladık. Onlardan biri için de Halkkent Emekli Evi'nde bir araya geldik" diye konuştu.

Yaş almışlar, katıldıkları etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

-Peruze Berki: "Çok güzel oyunlar oynadık. Neşeliyiz, mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik ruhundan çok memnunuz. Daha önce böyle imkanlarımız yoktu. Hiçbir yere gidemiyorduk. Burası sayesinde sosyalleşiyoruz, arkadaşlarla iç içe oluyoruz. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Çok mutluyuz."

-Bülent Göçer,: "İlk defa geldim. Etkinlik gayet güzel. Gerçekten mutlu oldum" derken, Mehmet Ali Hayrat da, "Etkinlikler güzel. Boş vakitlerimizde buraya geliyoruz. Vahap Başkan'a çok teşekkürler."

-Halil Dağlı: "Çok güzel, beğeniyorum. Her zaman için de takdir ediyoruz. Bu etkinlikleri düzenlediği için Vahap Seçer'e de çok teşekkür ederiz. Güzel bir şey" cümleleriyle değerlendirdi. Perver Dağlı da, "Etkinlik çok güzel, hoşumuza gitti. Bizi eskilere götürdü, çok duygulandık."