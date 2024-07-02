Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması ile Dar Gelirli Vatandaşlara Destek Sağlıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart uygulaması ile dar gelirli yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaç ve gıda malzemelerinin alınabildiği uygulama ile ihtiyaç sahibi yurttaşlar rahat bir nefes alırken, mahalle esnafının da kazanç sağlamasına katkı sunuluyor.

2019 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen Halk Kart uygulaması ile Mersin Büyükşehir, dar gelirli vatandaşlara el uzatırken, mahalle esnafına da destek oluyor.

Uygulamadan yaklaşık olarak 9 bin aile faydalanıyor. Her ilçede bulunan Halk Kart Başvuru Merkezi'ne şahsen yapılan başvurularda muhtaçlık değerlendirme ölçütleri baz alınıyor. Sosyal inceleme şartlarına uygunluk taşıyan aileler, engelli ve ağır hastalık durumunda iş yaşamına katılamayanlar, boşanma sürecinin ardından çocuklarının bakımını ve üniversite öğrencilerinin geçimini üstlenen vatandaşlar karttan faydalanabiliyor.

Başvuru sürecinde müracaatçı kira kontratı, öğrenci belgesi, E-devlet üzerinden alınan aynı hanedekilerin oturan belgesi, ağır hastalık ve engelliler için sağlık raporu aranıyor.

"2019 yılından bu yana binlerce ihtiyaç sahibi ailemize destek sağladık"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Derya Demirci, "Vatandaşlarımız, 13 ilçemizde bulunan Halk Kart ofislerimizi ziyaret ederek başvurularını tamamlayabilirler. Kabul edilen başvuruların ardından bakiye yüklenmesi eşliğinde aylık olarak vatandaşlarımız 400'ün üzerinde anlaşmalı olan Halk Kart marketlerinden gıda ve temizlik ürünleri gibi alışverişlerini tamamlayabilirler. Uygulama ile hem dar gelirli vatandaşlarımız Halk Kartı kullanarak ihtiyaçlarını gideriyor hem de esnafımız kazanıyor" dedi.

"Halk Kart çıktığından beri ben çok memnunum"

1 yıldır Halk Kart'tan faydalanan Aysel Ay, uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, "Kahvaltılığımı, deterjanımı, temel gıdalarımı alıyorum. Benim bir emekli maaşım veya bir gelirim yok. Ev hanımıyım. Başvurum uygun görüldü. Hayat pahalılığı çok arttı ve geçim artık çok zor. Halk Kart çıktığından beri ben çok memnunum. Tek yaşadığım için bana çok güzel bir fayda sağladı. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Başkanımız Vahap Seçer, ihtiyacı olanın, dar gelirlinin, üniversite öğrencilerinin yanında. Herkes ondan çok memnun" diye konuştu.

"Ayın belirli günlerinde bayağı bir yoğunluk oluyor"

Esnaf İsmail Kara ise uygulamayı çok beğendiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız bu sayede temel ihtiyaç malzemelerini alıyorlar. Çok güzel bir uygulama gerçekten çünkü gerçek ihtiyaç sahibi olan insanlar bulunmuş ve onlara destek verilmiş. O yüzden bu uygulamayı takdir ediyorum. Bizim de bütçemize büyük bir katkı sağlıyor. Görmediğimiz eski müşterilerimizi görmeye başladık. Ayın belirli günlerinde bayağı bir yoğunluk oluyor bizim için de iyi oluyor" ifadelerini kullandı.