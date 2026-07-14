Mersin'de giyim atölyesi kursiyerleri el emeği ürünlerini sergiledi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Halkkent MERCEK'te düzenlenen sergide görücüye çıktı.

Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde açılan toplam 10 kursta eğitim alan 150 MERCEK kursiyerinin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, kursiyerlerin mesleki gelişimlerini ve üretim süreçlerini ortaya koydu.

Eğitim sürecinde kursiyerler yalnızca kendi ihtiyaçları için üretim yapmakla kalmayıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ücretsiz kıyafetler de hazırlıyor. Bunun yanı sıra birçok kursiyer, edindiği bilgi ve becerileri ekonomik kazanca dönüştürerek kendi üretimini yapmaya da başladı.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler, kursiyerlere nitelikli mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra girişimcilik yolunda ilerlemelerine de katkı sağlıyor. Eğitimlerin ardından bazı kursiyerler özel sektörde istihdam edilirken, bazıları ise evlerinde kurdukları atölyelerde üretim yaparak ekonomik özgürlüklerini elde ediyor.

Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde eğitimler, makine kullanımı ve temel kalıp bilgisiyle başlayıp, uygulamalı çalışmalarla devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sürdürülen kurs sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

"KALİTELİ BİR EĞİTİMLE KURSİYERLERİN GİRİŞİMCİLİK YOLUNDA İLERLEMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, "Giyim Üretim Teknoloji Atölyesi'nde açtığımız 10 kursta eğitim gören 150 kursiyerin yapmış olduğu ürünleri sergiledik. Biz Giyim Üretim Teknolojileri bölümünde, diğer şubelerimizde de olduğu gibi, Kıyafet Evi'ne ücretsiz bir şekilde kıyafet dikip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz kendilerinin ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri de ürettiler" dedi.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri'nin temel amacının kaliteli bir eğitim sunup, kursiyerlerin girişimcilik yolunda ilerlemelerini sağlamak olduğunu sözlerine ekleyen Demir, "Bu sergimizde çok net görüyoruz ki, kursiyerlerimiz güzel yol almışlar. Ürünlere baktığımız zaman, mağazadakilerden belki de çok daha ileri seviyede ürün elde ettiklerini görüyoruz. Mezun olan kursiyerlerimizin kimi özel sektörde iş imkanı yakalarken, kimisi de kendi evinde atölyesini kurup ekonomik özgürlüğünü sağlıyor" diye konuştu.

"KADINLARIN KENDİLERİNE OLAN GĞVENİ ARTIYOR"

Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Havva Dengiz Sarı, kursiyerlerin zaman içinde çok iyi ilerleme kaydettiğini belirterek, "Sıfırdan başlayan kadınlar meslek edinip evlerinde atölyeler oluşturdu, iş yerlerinde çalışmaya başladılar. Bugünkü sergiyi de onlar istedi. Sergide kendi emeklerini gördükleri için mutlu oluyor, kendileriyle gurur duyuyorlar. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Bu sergi onların başarısını gözler önüne seriyor. Kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Bu kurs sayesinde kadınların kendilerine olan güvenleri artıyor. Her geçen gün onların kendilerini geliştirdiğini ve özgüven sahibi olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan kadınlardan bazıları ise şunları söyledi:

-Kader Koç: "Hocalarımız ve kurs imkanları sayesinde şu an kalıpları yapıp gömlek, tişört gibi farklı ürünler üretebiliyoruz. İleride sertifikalarımızı alıp, eve katkı sağlamak için çabalıyoruz. Üretmek güzel bir şey. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için bir şeyler üretiyoruz. Kıyafet Evi'ne gönderdiklerimiz de var. Buradaki imkanlar çok güzel. Yeni çevre edindik. Bu sergi bizim emeklerimizin karşılığı. Gözle görülür olması da bizim için çok güzel bir duygu."

-Belgin Tosun: "Ne öğrendiysem burada öğrendim. Şu an tadilat işlerini yapabiliyorum. Çocuklarıma elbise, pantolon, tişört gibi kıyafetleri dikebiliyorum. Bu sayede aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluyorum. Sergimiz çok güzel oldu. Kendi emeklerimizi göstermiş olduk. Neler üretebildiğimizi herkese göstermek güzel bir duygu."

-Yasemin Aydın: "Uzun süredir kıyafet alışverişi yapmıyorum. Hocamızın da çok büyük emeği var. Bize güzel öğretti. Sipariş üzerine para kazanıyorum. Kendime küçük bir butik açmak gibi bir hayalim var. Sınıf içinde birbirimize öğretiyor ve örnekler alıyoruz. Bu da bizim için güzel bir katkı oluyor. Başkanımız Vahap Seçer kadınları her alanda destekliyor. Destekleri için teşekkür ederiz."

-Bahar Gurbet Arslan: "Buradan çok memnunuz. İyi ki varlar. Para kazandıkça daha da hırslanıyor ve motive oluyorum. İnşallah daha fazla ilerleteceğim. Kızım moda tasarımına çok meraklı. Ben de ileride kızıma öncülük edip, küçük bir atölye açabilirim. Kızımla hayalim bu. Mersin Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Bu hayalimi gerçekleştirirken de yanımızda olacağına inanıyorum."