Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çölyak Farkındalık Günü'ne Özel Etkinlik

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Çölyak Farkındalık Günü dolayısıyla Darıseki Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte çölyaklı bireyler ve aileleri bir araya geldi. Katılımcıların keyifli zaman geçirdiği etkinlikte, çölyak hastalığı konusunda da farkındalık oluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çölyaklı bireylere yönelik sürdürdüğü destek çalışmaları, Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinliğinde vatandaşlarla paylaşıldı.

"ÇÖLYAKLI BİREYLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çölyaklı bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yıl boyunca desteklerini sürdürdüğünü belirtti. Büyükşehir'in yalnızca özel günlerde değil, her dönemde çölyaklı vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Cilasın, "Bugün Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde ifade etmek istiyoruz" dedi.

2021 yılından bu yana devam eden destekler kapsamında çölyak hastalığı raporu bulunan ve başvuruda bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmek ile 3 kilogram glütensiz un desteği sağlandığını aktaran Cilasın, "Bugün itibarıyla Mersin genelinde her ay 976 vatandaşımız bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmakta. Aylık toplam 15 bin 616 adet glütensiz ekmek ve 2 bin 928 kilogram glütensiz un dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla özenle hazırladığımız çölyaklı bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran ve içerisinde temel gıdaların bulunduğu glütensiz dayanışma gıda kolisi desteğimiz kapsamında bugüne kadar toplam 4 bin 060 adet gıda kolisi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan çalışmalar üretmeye, dayanışmayı, büyütmeye ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI"

Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmak için yıllardır mücadele ettiklerini anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte kendilerine önemli destek sunduğunu belirten Arslan, "Derneğimizi kurduğumuz andan bu yana Mersin'de birçok güzel adımlara imza attık. Sağ olsun Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Sayın Vahap Seçer bizi bu konularda hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Çölyak hastalığının ömür boyu süren bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Arslan, doğru beslenmenin önemine dikkati çekerek, "Çölyak hastalığı ince bağırsakla alakalı bir glutele karşı bir vücudun ince bağırsan alerjik bir durumu diyebiliriz. Bu hastalık bir ömür boyu sürüyor maalesef. Biz, Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği olarak ailelerimizin diyetlerini yapabilmesi yönünde insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar bu diyetlerini yapabildikleri zaman insanların hayatı biraz daha kolaylaşıyor. Bugün de 6'ncı yılını düzenlediğimiz Dünya Çölyak Günü etkinliğimizde neşeyle, coşkuyla, muazzam bir kalabalıkla tekrar böyle güzel bir etkinlikle bir aradayız" diye konuştu.

ÇÖLYAKLI BİREYLER VE AİLELERİ ETKİNLİKTEN MEMNUN KALDI

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ömer Acıoğlu, çölyaklı ailelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkürlerimizi arz etmek isterim. Çölyaklı ailelerle birlikte de burada bulunmaktan, onları tanımaktan, onlarla birlikte bir etkinlik yapmaktan da keyif alıyoruz. Yine kentimizin güzel bir köyü olan Darısekisi'nde bulunmak bizim için güzel bir faaliyet oldu" dedi.

Yaklaşık 20-25 yıldır çölyak hastası olduğunu söyleyen Seyhan Songül İzbulan ise Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mersin'e geldiğimizden beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bizler için yaptığı çok güzel etkinlikler var. Her ay evimize kadar ekmeğimiz, unumuz, bütün yardımlarımız geliyor. Onun dışında her yıl böyle etkinliklerimiz oluyor. Gerçekten Mersin'e gelene kadar ben bu etkinliklerden faydalanamıyordum. Sayın Vahap Seçer'e bu etkinliklerden dolayı, gösterdiği bu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir çölyaklı olarak bizi anlaması, hastalığımızın böyle dile getirilmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Etkinliğe kızının çölyak hastalığı nedeniyle katıldığını belirten Seher Küçükarslan da Büyükşehir Belediyesi'nin hem glütensiz ürün desteği hem de farkındalık etkinlikleriyle önemli bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Birçok kurum bu konudan habersizken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize vermiş olduğu destekler ve düzenlediği bu etkinlik bizleri son derece memnun ediyor" ifadelerini kullandı.