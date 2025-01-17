Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Görme Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda "Empati ve Farkındalık" etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle Görme Engelliler Haftası'nda görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, empati ve farkındalık parkuru oluşturuldu. Büyükten küçüğe her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler, beyaz baston ve göz bandı eşliğinde ekiplerin oluşturduğu parkuru deneyimledi.

Etkinlikte, görme engelli bireylerin şehir hayatında karşılaştıkları problemler karşısında yardıma ihtiyaç duymaları halinde nasıl yardım edileceği ve iletişim kurulabileceği, engelli bireyler için sunulan hizmetlerin kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olabilmeleri sağlanırken, engelli hakları ve farklılıkları noktasında toplumsal duyarlılığın daha da artırılması amaçlandı. Aynı zamanda engelli bireyler için daha yaşanılır ve erişilebilir kentlerin hangi özellikleri taşıması gerektiği de çeşitli levhalar aracılığıyla anlatıldı.

Tarsus'ta düzenlenen empati ve farkındalık etkinliğinde konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, şunları kaydetti:

"Özel bireylerle empati kurmayı amaçladık"

"Hissedilebilir yüzey görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak bir yüzey uygulaması. Biz bu hissedilebilir yüzey ile birlikte onların yürümekte nasıl bir yol izlediklerini gördük. Çok kısa bir zaman aralığında. Platformumuzda da bastonumuzla birlikte yol bulmaya, yön bulmaya çalıştık ve ne kadar zor olduğunu gördük. İnsanlar bizim platformumuz ve hissedilebilir yüzeyimizi gördüklerinde onlar da bu etkinliğimize katıldılar ve görme engelli vatandaşlarımızın neler hissettiklerini anlamaya çalıştılar. Gerçekten insanlar bu kısacık zaman diliminde bile 'Ne kadar zormuş, çok zorlandık. Hatta ilk başta baktık, gördük, daha sonra yürümeye başladığımız halde bile ne kadar zorlandığımızı anladık' şeklinde ifadeleri oldu. Biz tüm özel bireylerimizi erişilebilir bir kentte, sosyal hayata dahil edilebilir bir hayatta yaşatmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm amacımız tüm insanların eşit şartlarda sosyal hayata katılımlarını sağlamak."

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa da Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Mola Evleri ve Otizm Aile Danışma Merkezi aracılığıyla hizmet verdiklerini aktardı. Bu hizmetlerin yanı sıra, Büyükşehir'in engelli transfer aracı ve medikal yardımlar gibi sayısız hizmetleri olduğunu da sözlerine ekleyen Gerboğa, "Böyle özel günlerde de farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğinde farkındalık etkinliği düzenledik. Buradaki amacımız; görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve neler hissettikleri ile ilgili, vatandaşların empati kurmalarını sağlamaktı. Etkinliğimize vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Görme engelliler konusunda vatandaşlarımız hem parkuru deneyimledi, hem de bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm engel gruplarında olduğu gibi, görme engelli vatandaşların yanında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, Mersin'in engelliler konusunda diğer birçok şehre göre oldukça duyarlı bir kent olduğunu, bunda da Başkan Vahap Seçer'in çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin, engelli bireyler için birçok hizmeti olduğunu söyleyen Arslan, "Büyükşehir, engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor. Biz de Mersin Kent Konseyi olarak; belediyemizle iş birliği içinde farkındalık çalışmaları yaparak, engelli olarak hayatını sürdüren bireylerin neler yaşadığını göstermeye çalışıyoruz. Burada da Büyükşehir Belediyesi bizlere çok büyük destek oluyor. Hayalimiz; 'Engelsiz bir Mersin' yaratmak. Bunun için STK'lar, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve vatandaşlarla hep birlikte yol alıyoruz. Bu konuda güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.

Engelli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi (EBAGEM) Derneği Başkanı Ayda Serin ise "Daha önce böyle bir deneyim yaşamadım. Engelli bireyler gerçekten çok zor şeyler yaşıyorlar. Bizler de bu zorlukları yaşayarak deneyimliyoruz ve empati çok önemli. Amacımız bu empatinin kurulabilmesini sağlamak. Bu anlamda bu etkinlik oldukça önemli. Kendinizi bir başkasının yerine koyduğunuzda, o kişinin ne yaşadığını fark edip ona destek olabilirsiniz" dedi.

Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Tarsus'ta da program gerçekleştirildi

Programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri Topuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, kurum amir ve müdürleri, STK temsilcileri, özel gereksinimli yurttaşlar ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün gerçekleştirildiği programda daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarenlik Alanı'nda kurulan empati ve farkındalık parkuruna gelindi. Parkurda engellilerin neler yaşadıklarını anlamak için baston eşliğinde hem protokol üyeleri, hem de vatandaşlar geçiş yaptı. Kabartmalı sarı çizgi ve platformun yer aldığı ve "Bir an dur anla, empati kur" sloganıyla kurulan parkurun hemen yanında, özel gereksinimli yurttaşlara nasıl yardımcı olunabileceğini gösteren görseller de sergilendi.