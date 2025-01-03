Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla merkez ilçeler başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Gün boyu devam eden dağıtımlarda Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutlayan ekipler, kent genelinde toplam 15 bin adet kandil simidini vatandaşla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin her sene geleneksel olarak dağıttığı kandil simitleri, Regaip Kandili'nde de birçok ilçede farklı noktalarda kurulan stantlarda vatandaşla buluşturuldu.

Merkez ilçeler başta olmak üzere; Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı'da 32 cami önünde stant kuran ekiplerin dağıtımı gün boyu devam etti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen ekipler, Forum Platin Mağazası Önü, Yoğurt Pazarı, Mezitli Bankalar Önü, Toroslar Karayolları Kavşağı ve birçok bölgeye daha ek stantlar kurarak dağıtım gerçekleştirdi.

Başkan Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutlayan ekipler, kent genelinde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Psikolojik Danışman Ebru Şahin, dağıtımlara ilişkin, "Büyükşehir olarak mübarek Regaip Kandili'nde vatandaşlarımızın manevi duygularını paylaşmak ve bu özel günü daha anlamlı kılmak amacıyla 4 merkez ilçemiz başta olmak üzere, 32 cami önünde 15 bin kutu kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle halkımıza ulaşmanın ve geleneklerimizi yaşatmanın verdiği mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Regaip Kandili'nin tüm Mersin halkına, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Sedat Erdem, kandil simidi dağıtımının çok hoş bir düşünce olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir'e bu dağıtım için çok teşekkür ediyorum. Çok düşünceliler. Mübarek kandil gününde kandilimizi kutladılar. Mersin'e baktığım zaman Başkanımız Vahap Seçer sayesinde kentimizin çok güzel bir şehir olduğunu görebiliyorum" dedi.

Kandil simidi dağıtımıyla ilgili memnuniyetini dile getiren bir başka vatandaş Şule Eroğlu ise "Biz Başkanımız Vahap Seçer'den ve Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Bayramlarımızı ve dini günlerimizi hiç atlamıyorlar. Ben Büyükşehir'in kurslarına gidiyorum. Belediye'nin her hizmetinden memnunuz" ifadelerini kullandı.