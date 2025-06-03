Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Mobil Kuaför Aracı", bu bayramda da Mersinli yurttaşların bayram tıraşlarını yapıyor. Son durağı Toroslar İlçesi Hamzabeyli Mahallesi olan Mobil Kuaför Aracı'ndan bugüne kadar 25 bin 856 Mersinli faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Mobil Kuaför Aracı", her bayram olduğu gibi bu bayramda da Mersinli yurttaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların bayram öncesi kuaför ve berber ihtiyaçları bu kez de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Mobil Kuaför Aracı'nın son durağı Toroslar İlçesi Hamzabeyli Mahallesi oldu. Mersin Büyükşehir'in Mobil Kuaför Aracı hizmetinden bugüne kadar 25 bin 856 kişi faydalandı.

Mobil Kuaför ile ücretsiz ve profesyonel kuaför deneyimi

Mahalle mahalle gezerek, kuaför ve berber hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren Mobil Kuaför, bu Kurban Bayramı öncesinde de yurttaşların ayağına gitti. Mersin Büyükşehir bünyesindeki 2 adet Mobil Kuaför Aracı, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde hizmeti yurttaşların ayağına götürüyor. Yurttaşlara yaşadıkları yerlerde hizmet veren Mobil Kuaför aracında, bir kuaför ve berber salonunda bulunması gereken tüm donanım yer alıyor. Bu hizmet le kadınlara saç kesimi, boya ve kişisel bakım hizmeti verilirken, erkeklere de saç ve sakal tıraşı yapılıyor. Küçükten büyüğe herkesin ilgi gösterdiği hizmet sayesinde vatandaşlar hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de ücret ödemek zorunda kalmıyor. Kullanılan makas, ustura, tarak ve cımbız gibi ekipmanlar her kullanım sonrası dezenfekte ediliyor.

"Amacımız daha fazla vatandaşa ulaşmak"

Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tukta, 2 Mobil Kuaför Aracı ile hizmet verildiğini belirterek, "Araçlarımızdan bir tanesi ile Tarsus'a, diğeriyle de Mersin merkez 4 ilçe ile Erdemli ve Silifke'ye kadar hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 25 bin 856 kişiye hizmet verdik. Amacımız daha fazla vatandaşa ulaşmak. Şu an bayram haftası olduğu için de çok fazla talep var. Tüm talepleri değerlendiriyoruz ve daha çok hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayram yoğunluğumuz çok fazla. Vatandaşlara birer tebessüm ettirmek bizi çok mutlu ediyor. Tüm Mersin halkının bayramını kutluyor, iyi bayramlar diliyorum" dedi.

"Ben 72 yaşındayım ve şimdiye kadar saçımı hiç boyamadım"

Mobil Kuaför'den yararlanan yurttaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ferdane Yiğiter: "Bayram öncesi çok güzel oldu. Ben 72 yaşındayım ve şimdiye kadar saçımı hiç boyamadım, ilk kez boyuyorum. Bayrama hazırım. Torunlarım beni görünce şaşıracak ve 'Babaanne/anneanne güzel olmuşsun' diyecekler. Köyümüzde kuaför yok, saç kestirmeye çarşıya gidiyoruz. Başkanımız bizi bu meşakkatten de kurtardı."

- Meryem Erdoğan: "Zaten saçımı kestirmek istiyordum ama şehirde bayram yoğunluğu var ve bayram sonuna kalmıştı. Mobil Kuaför Aracı ile mahallemize geldiler ve biz de değerlendirdik. Mutluyuz, güzel bir duygu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediyemizin kuaförümüze kadar düşünmesi bize çok değerli hissettiriyor. Oğlum yan tarafta tıraş oldu. Ben de burada saçımı kestiriyorum, boyanacak da. Resmen bayrama hazırlanıyoruz. İlk defa geldim ben ve farklı bir duygu. Çok mutlu olduk."

- Şahin Yılmaz: "Sağ olsunlar, köyümüze kadar geldiler ve tıraş olduk. Çok memnun olduk. Çok sağ olun. Para da vermedik, resmen damat tıraşı oldum. Bu yıllık bayram tıraşlarımız Mersin Büyükşehir'den. Vahap Seçer Başkanımız sağ olsun, Allah kendisine uzun ömür versin."

- Mustafa Yıldırım: "Saç kesimlerini Belediyemiz ücretsiz yapıyor. Bayram arifesindeyiz ve çok iyi oldu. Allah Belediyemizden razı olsun. Köyümüzde berber yok. Saç tıraşımızı devamlı olarak şehirde oluyoruz. Bugün saç tıraşı için şehre gitmek zorunda kalmadım, ayağımıza kadar geldi. Herkesin bayramı kutlu olsun."

- Ali Rıza Erdoğan: "Biz zaten Vahap Başkan'ın bütün hizmetlerini seviyoruz ve beğeniyoruz. Bu hizmet de gayet güzel. Yoksa oğlumu ya okuldan sonra tıraş ettirecektim ya da sıra bulamayacaktım. Köylere gelmesi bizim için daha güzel oldu. Mersin Büyükşehir'e her zaman için teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman köyümüzün istediği bir hizmeti geri döndürmediler. Allah Vahap Başkanımızdan razı olsun, memnunuz."