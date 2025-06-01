Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Yönelik Teknik Gezi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerine kariyer planlamalarında destek vermeye devam ediyor. Öğrencilere iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sunan teknik geziler kapsamında Mersin Üniversitesi öğrencileri, Mersin Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi sürdürüyor. Kariyer Merkezi'nin üniversite öğrencilerine yönelik en önemli çalışmalarından birini de teknik geziler oluşturuyor. Üniversite öğrencilerine; okulda öğrendikleri bilgilerin yanında, pratik olarak iş hayatının yansımaları da sunuluyor.

Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu öğrencileri de teknik geziler kapsamında Mersin Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, Doğu Akdeniz'de önemli bir üretim ve ticaret merkezi olan Mersin Serbest Bölgesi ile ilgili yapılan sunum ile Mersin Serbest Bölgesi'nin çalışmalarına ilişkin bilgilendirildi.

"Öğrencilerin, çalışacakları alanlar için seçenekleri çoğaltıyoruz"

Kariyer Merkezi olarak öğrencilere yönelik yoğun programlar ve projeler ürettiklerinden bahseden Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, öğrencilerin akademik anlamda almış oldukları bilgileri, iş dünyasında pratiğe nasıl dökebileceklerini, yaptıkları projelerle anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, "İş arama becerileri eğitimi, CV oluşturma, mülakat teknikleri, LinkedIn eğitimi gibi iş arama konusunda destek sunacak eğitimlerin yanı sıra iş dünyasını tanımalarını sağlayacak firma teknik gezileri de yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda MESBAŞ ile güzel bir iş birliği oldu. Saha ziyareti de gerçekleştirdik. Öğrencilerin, önümüzdeki süreçte çalışacakları alanlar için seçenekleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da rehberlik hizmetlerimizi artıracağız" dedi.

Kariyer Merkezi olarak şu ana kadar 10 binden fazla öğrenciye eriştiklerinin bilgisini veren Özada, "Üniversite-sanayi-kent iş birliğine model olacak somut örnekler ve projeler üretmek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da iyi bir şekilde yaptığımızı, zaten öğrencilerin keyifli hallerinden anlıyoruz. Öğrenciler Mersin Serbest Bölgesi'ne ilk defa erişim sağladılar. Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu öğrencileriyle bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

"Öğrencilerin farklı sektörlere olan ilgileri bizi de mutlu ediyor"

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Genel Müdürü Edvar Mum, "Öğrenciler buraya gelmekle Mersin Serbest Bölgesi'nin yapısı, yaptığı faaliyetler, çalışma nitelikleri, ülkeye kattığı değerler ve bu faaliyetlerin açılımı ile ilgili bilgilere sahip oldular. Dünyadaki serbest bölgelerin gelişimi, kurulumu ve Türkiye'deki serbest bölgelerin durumu, hangi süreçlerden geçtiği, şu andaki Türkiye serbest bölgelerinin hangi yörelerde olduğu ve kapasite ile ilgili olarak bilgiler de aldılar" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin farklı sektörlere olan ilgilerinin kendilerini de mutlu ettiğinden bahseden Mum, bu durumun hem öğrencilerin hem de sektörün geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Mum, "Gelecekte öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında sektör ihtiyaçları ortaya çıkacağından dolayı, öğrencilerin bu bilgilere haiz olarak sektöre katılım yapmaları önemli. Çünkü bu durum her iki taraf için de bütünleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Serbest Bölgeler dünya ticaretinde çok önemli bir yer kaplıyor"

MESBAŞ Destek Hizmetleri ve Güvenlik Müdürü Esat Koçak, bu tür gezilerin kendileri için de çok önemli olduğuna değinerek, "Serbest Bölgeler dünya ticaretinde çok önemli bir yer kaplıyor. Ekonomi Topluluğu öğrencilerimizin de serbest bölge modelinden haberdar olmaları, gelecekteki kariyerlerini inşa ederken, meslek hayatlarında bunları kullanmaları bizim için çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'mizin bu konudaki desteği de çok kıymetli. Her iki taraf için de son derece faydalı bir teknik gezi oldu" diye konuştu.

Program gerçekleşene kadar Serbest Bölge kavramı üzerinde tam olarak bir bilgi sahibi olmadıklarından bahseden Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu Başkanı Kübra Dirican, şunları söyledi:

"Büyükşehir Kariyer Merkezi bize yeni ufuklar açıyor"

"Bugünkü etkinlikte Serbest Bölge'nin ne amaçla kurulduğunu ve üretim konusunda nasıl destek sağladığını öğrendik. Serbest Bölge Limanı'nı gezme imkanı bulduk. Mersin'de doğmuş, büyümüş biri olarak üniversiteye gelirken amacım, liman üzerinden bir sektöre yönelmekti. Serbest Bölge hiç aklımda olan bir alan değildi, ama şu an aklımda 'Acaba Serbest Bölge'de de bir şeyler yapılabilir mi' diye yeni soru işaretleri oluştu. Kariyer Merkezi bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Buradaki temel amaç, ben de dahil tüm arkadaşlarımın diğer sektörlerde de neler yapabileceğimizi göstermekti. Bugün bize bu konuda çok büyük ufuk açtılar, güzel bilgiler edindik."

"Kariyer Merkezi, Mersin'deki öğrenciler için kesinlikle büyük bir şans"

Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu Başkan Yardımcısı Kemal Gökhan Dölek ise programın keyifli ve güzel bir deneyim olduğunun altını çizerek, "Büyükşehir Kariyer Merkezi, Mersin'de öğrencilerin en büyük desteği. Kariyer Merkezi yaptığı zirvelerle, teknik geziler ve etkinliklerle, öğrencilere güzel bir yol haritası çiziyor. Öğrenciler hem bilgileniyor, hem de farklı sektörlerden deneyimler ve networkler elde ediyor. Kısacası Büyükşehir Kariyer Merkezi, Mersin'deki öğrenciler için kesinlikle büyük bir şans" ifadelerini kullandı.