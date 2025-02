Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Yeni "İmar Yönetmeliği"

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kent genelinde planlama, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre koşullarına uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla, yeni bir İmar Yönetmeliği hazırlanıyor. Yönetmelik çalışmaları, Mersin'in iklim ve coğrafi koşullarına uygun, depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı bir yapılaşmayı teşvik etmeyi hedeflerken, ilçe belediyeleri arasında uygulama birliğinin de sağlanmasını amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde planlama, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre koşullarına uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla yeni bir İmar Yönetmeliği hazırlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi öncülüğünde, 13 ilçe belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcilerinin katılım sağladığı bir çalışma grubu oluşturuldu.

Yönetmelik çalışmaları, Mersin'in iklim ve coğrafi koşullarına uygun, depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı bir yapılaşmayı teşvik etmeyi hedeflerken, ilçe belediyeleri arasında uygulama birliğinin sağlanmasını da amaçlıyor. Hazırlık sürecinde uzmanların katkılarıyla yürütülen çalışmalar, kentin sürdürülebilir gelişimi için önemli bir adım olacak. Yönetmelik tamamlandığında Mersin'de güvenli, sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşma için yol gösterici çerçeve oluşturulacak.

"Bütün kent için tek bir uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışmaları kapsamında hazırlıkların devam ettiğini belirten ve süreç hakkında bilgi veren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Proje ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Mimarlarından Rumet Şahin, "Bu hazırlıklarda birkaç temel hedefimiz var. Öncelikle ilçe belediyeleri arasındaki yapılaşma ve denetim koşullarına ilişkin uygulama farklılıklarını bitirmek istiyoruz. Böylece 13 ilçe belediyesi arasındaki yorum farkını kaldırarak, bütün kent için tek bir uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Uygunsuz ruhsatlaşma ve yapılaşma koşullarını bitirerek, yorumlara mahal vermeyerek, tek bir yapılaşma koşulu belirlemek istiyoruz" dedi.

"Mersin özelinde bir yapılaşma koşulu sağlamak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışmaları kapsamında kentin iklim koşullarının da çok önemli bir faktör olduğunu kaydeden Şahin, "İmar Kanunu'nun getirdiği yönetmelikler, yapılaşma koşullarını da tanımlıyor. Örneğin balkon tanımına baktığımızda, Erzurum ile Mersin'in balkon yapılaşma koşullarının aynı olduğunu görüyoruz. Oysa iklim şartlarından dolayı, Mersin'in balkon ihtiyacıyla diğer coğrafyalardaki kentlerin balkon ihtiyacı aynı değil. Biz burada iklim koşullarını da göz önünde bulundurarak, Mersin özelinde bir yapılaşma koşulu sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Deprem gerçeğini ve iklim krizini göz önünde bulundurarak, kent adına daha sürdürülebilir, daha sağlam, daha dayanıklı yapılar oluşturmayı da hedeflediklerini sözlerine ekleyen Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçe belediyesini ve TMMOB'u davet ederek bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonda, kente dair yapılaşma ve denetleme koşullarını birlikte belirlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mimarlar olarak ciddi sıkıntılar yaşamaktayız"

Kentlerin daha sağlıklı, sürdürülebilir, nitelikli hale dönüşebilmesi için, imar mevzuatının gerekliliklerini uygun bir hale getirmek gerektiğine dikkat çeken Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülizar Güneş ise "Mevcuttaki uygulamada, Türkiye'nin her yerinde farklı iklim koşullarında dahi, farklı sosyal yapıya rağmen aynı koşullar uygulanmakta ve biz bu konuda mimarlar olarak ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" dedi. Mersin için çok iyi bir zamanlamada, iyi bir sürecin yürütüldüğünü vurgulayan Güneş, "Bir imar yönetmeliğimiz var ve Türkiye'nin her yerinde bu imar yönetmeliği geçerli. Ancak bazı büyükşehirlerin kendilerine ait yönetmelikleri var. Biz de Mersin'de bunu fark ettiğimiz için, farklı sorunlara aynı çözümleri üretebilmek adına bu sürece girildi. Şu an Mersin'de farklı belediyelerde farklı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu sürecin sonunda elde edilen çıktıyla, her yerde bir dil birliğinin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Klima balkonlarının yönetmelik dahilinde yer almasını istiyoruz"

Yenişehir Belediyesi İnşaat Ruhsat Birimi'nde görev yapan Mimar Nilüfer Helvacıoğlu Çekmez de bütün belediyeler olarak tüm planların, yönetmelik kararlarının aynı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Örneğin Mersin iklimsel olarak sıcak bir memleket olduğu için, klima balkonlarının yönetmelik dahilinde yer almasını istiyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde, klima balkonları diye bir tanım yok. Adana kendi imar yönetmeliğini çıkarmış ve klima balkonları tanımını koymuş. Bu durum Mersin için de bir gereklilik."

"Aynı tip proje çıkarabilecekler"

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değiştirilmeyen hükümler olduğunu fakat okul, hastane gibi yapıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek maddeler de oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Çekmez şöyle devam etti:

"Bunlar umumi ve özellik arz eden binalar ve ihtiyaçları oluyor. Buradaki en önemli kriterlerden biri, tüm ilçe belediyelerin Mersin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği çıktıktan sonra, ilke olarak aynı şeyi uygulayacak olması. Piyasada çalışan mimarlar ve mühendisler, bu ortak çıkan yönetmelik kapsamında farklı belediyelere göre değil, aynı tip proje çıkarabilecekler. Yani bu anlamda rahatlamış olacaklar."