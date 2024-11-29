Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Evde Sağlık Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerine gereken desteği veriyor. Anamur'da yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle gözleri ile bir bacağını kaybeden Kamil Şimşek'i de yalnız bırakmayan ekipler, dört yıldır evde bakım desteğini sürdürüyor.

Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a kadar kentin her noktasında Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti veren Büyükşehir ekipleri, Anamur'da yaşayan Kamil Şimşek'i de dört yıldır yalnız bırakmıyor. Şeker hastalığı nedeniyle gözlerini ve bir bacağını kaybeden 53 yaşındaki Şimşek'in başvurusunun ardından harekete geçen ekipler Şimşek'in özbakımına destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Hüseyin Yıldız, "Kamil Bey'e dört yıldır kişisel bakım hizmeti veriyoruz. Tıraşını yapıyoruz, tırnağını kesiyoruz, banyosunu yaptırıyoruz. Kamil Bey de Başkanımızdan ve verdiğimiz dört dörtlük hizmetlerden memnun olduğunu belirtiyor" dedi.

Ekip arkadaşlarının hepsinin güleryüz ile hizmet verdiğinden söz eden Yıldız, "Ekip arkadaşlarımız, ihtiyaç duyan bütün ailelere hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kamil Bey banyosunda ve tıraşında güçlükler çekiyordu. Biz geldik banyosunu, tıraşını ve bütün hizmetlerini yaptık ve rahata kavuştu. Bizden yatak talebinde bulundu ve yatağını getirip teslim ettik. İki yıl önce de tekerlekli sandalyesini verdik" diye konuştu.

Kamil Şimşek ise "Dört yıldan beri devamlı Büyükşehir'den Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti'ni alıyorum. Bu hizmet çok başarılı. Gözlerim görmüyor, bacağım yok ve dışarıya hiç çıkamıyorum. Çocuklar tekerlekli sandalye ile bir yerlere götürüp getirebiliyorlar ve bu da güçlükle oluyor. Tıraşımı, banyomu ve her türlü ihtiyacımı dört dörtlük yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olmasa ben tek başıma burada yaşayamam, bir şey yapamam, yaptıramam. Vahap Seçer'den tek isteğim; sağlığı, sıhhati yerinde olsun, Allah daha nice yıllara eriştirsin. Başka bir isteğim yok. Vahap Seçer beni burada darda koymadı. Bana tertemiz, çiçek gibi bakılıyor. Başkanımız da darda kalmasın" ifadelerini kullandı.