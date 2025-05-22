Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İlaçlama Ekibi "Biyosidal Ürünler ve Vektörle Mücadele" Eğitimi Aldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede görev yapan ilaçlama ekiplerine, "Biyosidal Ürünler ve Vektörle Mücadele" eğitimi verdi. Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Kalender Arıkan'ın verdiği eğitimle, Mersin'de kullanılan biyosidal ürünlerin içeriği, vektörlerle fiziksel ve kültürel mücadele yöntemleri, ilaçlama sırasında uyulması gereken kurallar, iş güvenliği önlemleri ve çevre sağlığının korunması adına dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, kent genelinde görev yapan ilaçlama ekiplerine "Biyosidal Ürünler ve Vektörle Mücadele" konulu kapsamlı bir eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, ilgili şube müdürleri ile kentin 13 ilçesinde görev yapan ilaçlama personelinin katılım sağladığı eğitimin bilimsel boyutu, Hacettepe Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Kalender Arıkan tarafından aktarıldı. Dr. Arıkan verdiği eğitimde, Mersin'de kullanılan biyosidal ürünlerin içeriği, vektörlerle fiziksel ve kültürel mücadele yöntemleri, ilaçlama sırasında uyulması gereken kurallar, iş güvenliği önlemleri ve çevre sağlığının korunması adına dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mücadelenin teknolojik boyutu ele alındı

Vektörle mücadelenin teknolojik boyutu ise Bilgisayar Mühendisi Kemal Durkaya tarafından anlatıldı. Geliştirdiği vektörle mücadele yazılımının nasıl kullanılacağını personele uygulamalı bir şekilde anlatan Durkaya, yazılım üzerinden sahada yapılan ilaçlamaların kayıt altına alınabileceğini, uygulayıcı personelin hangi bölgede, ne tür bir ilaçlama yaptığını ve uygulama yöntemlerinin sisteme girilebileceğini ifade etti. Bu sayede kurumsal hafızanın oluşturulması, verilerin sistematik şekilde saklanması ve analiz edilebilmesi sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yazılım ile ilaçlama çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla ilaçlama ekiplerinin tamamı hizmetlerini sürdürürken bu programı kullanacak.

"İlaçlama hizmetlerinde il genelinde 400'ün üzerinde personelimiz çalışıyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, il genelinde görev yapan ilaçlama ekibine, alanında uzman isimler tarafından biyosidal ürünler ve vektörel mücadele hakkında bilgilendirme yapıldığını ifade ederek, "Hacettepe Üniversitesi'nden çok değerli hocamız, bize vektörlerin özellikleri, üreme noktaları, zararları ve mücadele konusunda çok detaylı bilgi verdi. İlaçlama hizmetlerinde il genelinde 400'ün üzerinde personelimiz çalışıyor. Düzenli olarak arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz" dedi.

"Bu yazılımı il genelinde kullanacağız"

Haşere mücadelesini teknolojiyle destekleyeceklerini de anlatan Dr. Halisdemir, "Eğitimimizin 2. aşamasında, Coğrafi Bilgi Sistem tabanlı bir yazılımla ilaç uygulamamızı daha verimli hale getirmenin bir yöntemini anlattık. Teknolojiyi, uygulamalarımıza oldukça fazla katmak istiyoruz. Yani kişiye bağlı değil, kurumsal yapıya bağlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir arkadaşımız rahatsızlandığı zaman veya herhangi bir nedenle işe gelemediğinde, sistemin çökmemesini istiyoruz. Bu amaçla da bir yazılım satın aldık. Bu yazılımı il genelinde kullanacağız" ifadelerini kullandı. Dr. Halisdemir, yazılım sayesinde ilaçlama ekibinin hangi noktayı ilaçladığını, ne kadar miktar ve hangi tür ilaç kullanıldığını, yapılan işi ve sonuçlarını da görebileceklerini aktardı.

"Bu hizmeti 7 gün 24 saat süreyle kesintisiz sürdürüyoruz"

Haşere mücadelesinde amaçlarının sıfırlamak değil kontrol altına almak olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Halisdemir, "Bu hizmeti 7 gün 24 saat süreyle kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentilerimiz var. Kültürel mücadelenin öneminden bahsettik. Bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Her gün yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak, mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Mersin, Türkiye'de vektör mücadelesi konusunda önemli bir şehir"

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kalender Arıkan, Mersin'in Türkiye'de vektör mücadelesi konusunda önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki mücadelesi, çevresel şartlar ve iklim koşulları nedeniyle, Mersin ve ülkemiz için önem taşıyor. Vektörle mücadele birimindeki arkadaşlara, bu konuda bir bilgilendirme eğitimi verdik. Kullanılan ilaçlar, vektörle mücadele kapsamında yapılan fiziksel mücadele, kültürel mücadele, bunların nasıl yapılması gerektiği, ilaç kullanımı esnasında uyulacak kurallar, uygulayıcıların kendi sağlıklarını ve çevre sağlığını koruması için yapması gerekenler üzerinde durduk. Bu şartlar sağlanmadığında neler olabileceğini anlattık" dedi.

"Vektörle mücadelede teknoloji odaklı bir platform üzerine çalışıyoruz"

Vektörle Mücadele Sistem Kurucusu Bilgisayar Mühendisi Kemal Durkaya ise vektörle mücadelede teknoloji odaklı bir platform üzerine çalıştıklarını anlatarak, "Sahada çalışan personel bu uygulama üzerinden, yaptıkları işleri anlık olarak sisteme giriyorlar. Konum bilgileri alınıyor ve bu bilgiler üzerinden nerede, hangi bölgede, ne zaman, nasıl bir uygulama yapıyorlar bunun çıkarımlarını yapıyoruz. Kurumsal bir hafıza oluşturduğumuz için ve bu hafızada oluşan bilgiyi mobil uygulamalar üzerinden sahaya aktardığımız için, personel değişikliğinden etkilenmiyoruz. Çünkü aynı bilgi aynı bölgedeki kişiye, değişse bile uygulama üzerinden yansıyor. O yüzden dijital bir kurumsal hafıza da oluşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.