Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kıyı Ekosistemleri Çalıştayı Barcelona'da Sunuldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kıyı Ekosistemleri Çalıştayı Barcelona'da Sunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Kıyı Ekosistemleri Çalıştayı Barcelona\'da Sunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kentsel Kıyı Ekosistemlerinin Doğa Temelli Çözümlerle Restorasyonu' konulu çalıştayın sonuçları, Birleşmiş Milletler Okyanus On Yılı konferansında sunuldu. Konferansa katılan tüm Akdeniz kentleri, Mersin'in iklim değişikliği ve etkileriyle mücadelesi ile projelerini ve uygulamalarını takdir etti.

26.04.2024 10:00  Güncelleme: 10:44
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce paydaşlarla birlikte düzenlenen "Kentsel Kıyı Ekosistemlerinin Doğa Temelli Çözümlerle Restorasyonu" konulu çalıştayın sonuçları, Barcelona'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Okyanus On Yılı (UN Ocean Decade) konferansında sunuldu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Kemal Zorlu tarafından yapılan sunumla anlatılan çalıştay sonucu ve yapılması planlanan koruma çalışmaları, konferansa katılan tüm Akdeniz kentleri tarafından taktir gördü.

Dünyanın dört bir yanından konferansa katılan kentler, okyanus ve denizlerin korunması ve restorasyonu konusunda konuştu. Avrupa komisyonu tarafından düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katılan Kemal Zorlu, Mersin'in iklim değişikliği ve etkileriyle mücadelesi ile bu konudaki projeleri ve uygulamaları anlattı.

PECORARO: "ÖNEMLİ OLAN MERSİN'İN DESTEĞİNİ VE GÜÇLÜ HEYECANINI SÜRDÜRMEK"

Okyanus ve denizlerin korunması için verdiği çabaları Avrupa kentleri için ilham verici bulan, Avrupa Komisyonu'nun "Okyanuslar ve Suların Restorasyonu" Politika Temsilcisi Claudia Pecoraro, "Önemli olan Okyanus ve Sular Misyonu için Mersin'in desteğini ve güçlü heyecanını sürdürmektir. Mersin'in bu konudaki çalışmaları açıkça görülmüştür. Diğerlerini de güçlendirmek ve yerel düzeyde bir şeyler yapmak için sizin gibi insanlara ihtiyacımız var" dedi.

SARAH: "MERSİN, SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİM BİLİMLE ÇALIŞIYOR"

MedCities'in katkılarıyla Birleşmiş Milletler konferansında bir araya gelen tüm Akdeniz kentleri; İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Ancona ve Türkiye'den Mersin'de düzenlenen kentsel kıyı ekosistemleri çalıştaylarının sonuçlarını değerlendirdi. Çalıştayların düzenlenmesine öncü olan OC-NET (Okyanus Şehirleri Ağı) Koordinatörü Dr. Vanessa Sarah Salvo, "Akdeniz'de kentsel kıyı ekosistemlerinin restorasyonu ve dayanıklılığı hakkında bilim insanları ve politikacılar arasında diyalog kurulması çok önemlidir.  Mersin Büyükşehir Belediyesi de tıpkı Barcelona, Ancona Belediyeleri gibi kentsel kıyı ekosistemlerindeki temel sorunların üstesinden gelmek için bilimle olan iş birliğini sağlam şekilde devam ettiriyor. Böylece iklim değişikliği ile birlikte gelen sorunların çözümüne bir adım daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

'KENTSEL KIYI EKOSİSTEMLERİNİN DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLERLE RESTORASYONU' NEDİR?

Mersin'in doğasını korumak adına hem karada hem denizde birçok çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, kıyı ekosistemini koruyabilmek ve restore edebilmek adına birçok paydaşla çalışmalar yürütüyor. O çalışmalardan biri de paydaşlarını; MESKİ, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, MedCities, Mersin Deniz Ticaret Odası, Türkiye Akdeniz Hub'ının oluşturduğu;'Kentsel Kıyı Ekosistemlerinin Doğa Temelli Çözümlerle Restorasyonu' çalıştayı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlemiş olduğu çalıştay ile kıyı alanlarının korunmasına yönelik iyi uygulamaların paylaşılması ve gelecek için atılacak adımların değerlendirilerek deniz ve kıyı ekosistemi üzerindeki iklim değişikliği baskılarının azaltılmasını amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kıyı Ekosistemleri Çalıştayı Barcelona'da Sunuldu - Son Dakika

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