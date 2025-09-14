Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Hoş Geldin Dedi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite için kente gelen öğrencileri, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) açtığı stantla karşılıyor. Stantta Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri tanıtılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına başlayacak öğrencileri kente ilk adım attıkları noktada karşılıyor. Otobüsten inen öğrencilere 'Hoş geldin' diyen Büyükşehir, MEŞOT'ta kurulan stantta gençlere yönelik birçok hizmeti tanıtıyor.

Büyükşehir'in öğrencilere sunduğu hizmetler arasında 35 TL'ye üç kap yemek imkanı sağlayan Mahalle Mutfakları'ndan çamaşır yıkama imkanı sunan Çamaşır Kafe'ye, konforlu okuma salonlarından 7 TL'lik abonman hizmetine, öğrenci yurtlarından "TaşıYanım" taşınma desteğine kadar pek çok hizmet yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize yeni gelen öğrencilere 'Hoş geldin' diyoruz ve aynı zamanda onlar için sunulan hizmetlerden bahsediyoruz. Mersin'de oldukları süre boyunca hiçbir zaman kendilerini yalnız veya çaresiz hissetmeyecekler. Çünkü artık arkalarında onlar için sürekli çalışan, onların problemlerine çözüm üreten bir Belediye Başkanları var" dedi.

Öğrencilere Büyükşehir'in imkanlarını anlattıklarını belirten Saygı sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Akdeniz ilçemizde 120 kişilik Erkek Öğrenci Yurdu'muz, Gülnar ilçemizde Kız Yurdu ve Konuk Evi'miz gibi yurtlarımızla barınma problemlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kentin farklı noktalarında bulunan Mahalle Mutfakları'ndan öğrencilerimiz 35 liraya üç çeşit yemek alabiliyor. Abonman kart çıkartıp belediye otobüsüne 7 liraya binebiliyorlar. Yeni nesil kütüphanelerde derslerine çalışabiliyorlar. Üniversite kampüsünün orada bulunan Çamaşır Kafe'de ücretsiz çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize olan desteğimiz her geçen gün artarak devam edecek."

Kahramanmaraş'tan gelen Diş Hekimliği öğrencisi Yunus Emre Ağyar, otogarda indiği zaman Büyükşehir'in standıyla karşılaştığını anlatarak, "Bana şehrin imkanlarını ve güzelliklerini sundular. Kütüphaneden bahsettiler. Abonman ücretinden, ücretsiz Çamaşır Kafe'den üç kap yemeğin 35 TL olduğundan bahsettiler. Özellikle öğrenciler için bu çok büyük bir öncelik olmuş. Üniversite öğrencilerinin taşınması için farklı ayrıcalıkların olduğundan bahsettiler. Konuk evleri ve yurtların olduğunu anlattılar. Yeni gelen öğrenciler için de bunlar bence büyük ayrıcalık. Bence Mersin şu Türkiye'de hem avantajlar hem de güzellikler olarak öğrencilerin bulunabileceği en güzel bir, iki şehirden biri" ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelen öğrenci Umut Ördek ise "3. sınıf olduğumdan dolayı hizmetlerin çoğunu biliyordum ve çoğundan da neredeyse yararlanıyorum. İyi düşünülmüş. Otogarda öğrencilere yönelik stantların kurulması çok iyi. Bu stant sayesinde hizmet tanıtımı oluyor. Yeni gelen öğrenciler de Belediyenin hizmetlerini öğreniyorlar" diye konuştu.