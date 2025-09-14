Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Hoş Geldin Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Hoş Geldin Dedi

14.09.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite için kente gelen öğrencileri otogarında karşıladı. Öğrencilere, sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi ve destek imkanları tanıtıldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite için kente gelen öğrencileri, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) açtığı stantla karşılıyor. Stantta Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri tanıtılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına başlayacak öğrencileri kente ilk adım attıkları noktada karşılıyor. Otobüsten inen öğrencilere 'Hoş geldin' diyen Büyükşehir, MEŞOT'ta kurulan stantta gençlere yönelik birçok hizmeti tanıtıyor.

Büyükşehir'in öğrencilere sunduğu hizmetler arasında 35 TL'ye üç kap yemek imkanı sağlayan Mahalle Mutfakları'ndan çamaşır yıkama imkanı sunan Çamaşır Kafe'ye, konforlu okuma salonlarından 7 TL'lik abonman hizmetine, öğrenci yurtlarından "TaşıYanım" taşınma desteğine kadar pek çok hizmet yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize yeni gelen öğrencilere 'Hoş geldin' diyoruz ve aynı zamanda onlar için sunulan hizmetlerden bahsediyoruz. Mersin'de oldukları süre boyunca hiçbir zaman kendilerini yalnız veya çaresiz hissetmeyecekler. Çünkü artık arkalarında onlar için sürekli çalışan, onların problemlerine çözüm üreten bir Belediye Başkanları var" dedi.

Öğrencilere Büyükşehir'in imkanlarını anlattıklarını belirten Saygı sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Akdeniz ilçemizde 120 kişilik Erkek Öğrenci Yurdu'muz, Gülnar ilçemizde Kız Yurdu ve Konuk Evi'miz gibi yurtlarımızla barınma problemlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kentin farklı noktalarında bulunan Mahalle Mutfakları'ndan öğrencilerimiz 35 liraya üç çeşit yemek alabiliyor. Abonman kart çıkartıp belediye otobüsüne 7 liraya binebiliyorlar. Yeni nesil kütüphanelerde derslerine çalışabiliyorlar. Üniversite kampüsünün orada bulunan Çamaşır Kafe'de ücretsiz çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize olan desteğimiz her geçen gün artarak devam edecek."

Kahramanmaraş'tan gelen Diş Hekimliği öğrencisi Yunus Emre Ağyar, otogarda indiği zaman Büyükşehir'in standıyla karşılaştığını anlatarak, "Bana şehrin imkanlarını ve güzelliklerini sundular. Kütüphaneden bahsettiler. Abonman ücretinden, ücretsiz Çamaşır Kafe'den üç kap yemeğin 35 TL olduğundan bahsettiler. Özellikle öğrenciler için bu çok büyük bir öncelik olmuş. Üniversite öğrencilerinin taşınması için farklı ayrıcalıkların olduğundan bahsettiler. Konuk evleri ve yurtların olduğunu anlattılar. Yeni gelen öğrenciler için de bunlar bence büyük ayrıcalık. Bence Mersin şu Türkiye'de hem avantajlar hem de güzellikler olarak öğrencilerin bulunabileceği en güzel bir, iki şehirden biri" ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelen öğrenci Umut Ördek ise "3. sınıf olduğumdan dolayı hizmetlerin çoğunu biliyordum ve çoğundan da neredeyse yararlanıyorum. İyi düşünülmüş. Otogarda öğrencilere yönelik stantların kurulması çok iyi. Bu stant sayesinde hizmet tanıtımı oluyor. Yeni gelen öğrenciler de Belediyenin hizmetlerini öğreniyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Mersin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Hoş Geldin Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:13:25. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Hoş Geldin Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.