MERSİN Büyükşehir Belediyesi Sertifikalı Eğitimlerle İstihdama Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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MERSİN Büyükşehir Belediyesi Sertifikalı Eğitimlerle İstihdama Katkı Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MERCEK'lerde verilen eğitimler sonucunda 5 bin 500 kursiyer sertifika sahibi oldu. Eğitimler, istihdama yönelik olup, kişisel gelişimi destekleyen fırsatlar sunuyor. Kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ile iş başvurularında önemli bir avantaj elde ediyor.

12.03.2025 09:53
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MERCEK'lerde verilen eğitimler sonrası, kursiyerler sertifika sahibi oluyor ve elde edilen bu sertifikalar, katılımcıların iş başvurularında güçlü birer referans oluşturuyor. Kursiyerlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan merkezlerden, şimdiye kadar 5 bin 500 kursiyer faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Mersin'e Gelecek MERCEK'te sloganıylanitelikli iş gücünün yetişmesine öncü olduğu ve istihdama katkı sağladığı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri; sadece iş gücü piyasasında yer edinmek isteyenler için değil, aynı zamanda kişisel gelişimine katkı sunmak isteyen herkes için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Özellikle iş gücü piyasasında talep gören sektörlerde eğitim vererek, bireylerin daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan MERCEK'ler, şu an kent genelinde; Tırmıl, Yenişehir, Halkkent, Hal, Turgutreis, Tarsus ve Karacailyas'ta olmak üzere 7 şube ile hizmet veriyor.

"7 adet MERCEK'le Mersinlilere hizmet veriyoruz"

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, "Giyim, üretim, metal, makine, ahşap, inşaat teknolojileri, lojistik ve ulaştırma, yiyecek ve içecek, turizm ve konaklama, muhasebe ve finansman, hasta yaşlı ve bakım, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile el sanatları olmak üzere, toplam 15 farklı alanda 300 farklı modül ile eğitimler verdik. Şimdiye kadar bu kurslarımızdan 5 bin 500 civarında kursiyerimiz faydalandı. Eğitim alanlarımız tamamen istihdama yönelik olup; hem işveren tarafından kalifiye personel arama durumunu tamamlamış, hem de kursiyerlerimizi aranan personel haline getirmiş oluyoruz" dedi.

"Birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerimiz devam ediyor"

MERCEK'lerde meslek eğitimlerini yerel ve uluslararası birçok iş birliği ile güçlendirdiklerini aktaran Maya, " Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı olmak üzere, uluslararası iş birliklerimiz bulunuyor. Yerelde de Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Kalkınma Ajansı, İŞKUR ve MTSO, Mersin Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerimiz devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde ise Kariyer Merkezi ile iş birliğimiz, kursiyerlerimizi istihdama yönlendirmek anlamında bize güç katıyor" diye konuştu.

Verilen eğitimler sonrasında kursiyerlerin sertifika sahibi olduklarını da sözlerine ekleyen Maya, "Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi Sertifikası ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Katılım Belgesi ile kursiyerlerimizi belgelendirmiş oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim merkezlerimizde, 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MERSİN Büyükşehir Belediyesi Sertifikalı Eğitimlerle İstihdama Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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