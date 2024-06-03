Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde rakibi Sigortam Net'i yenerek Süper Lig'e yükseldi. Şampiyonluğu taraftarıyla kutlayan MSK, şehir turu yaparak kutlamalara devam etti.

03.06.2024 13:56
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(MERSİN) - Süper Lig'e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde rakibi Sigortam Net'i yenerek, Süper Lig'e yükselen MSK şampiyonluğunu kutladı. İlk olarak Mersin Millet Bahçesi'nde bir araya gelen basketbolcular, teknik ekip ve taraftarlar üstü açık otobüslerle kentte şehir turu yaptı.

Güleryüz Kavşağı, Forum AVM, Adnan Menderes Bulvarı, Babil Kavşağı ve GMK Bulvarı boyunca konvoy yapan ekibe sokaktan, evden, kafeden ve iş yerlerinden el sallayıp, alkışlarla destek olan vatandaşlar, oyuncuların sevinçlerine ortak oldu. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda şehir turlarını sonlandıran ekip, kutlamalara meydanda devam etti ve burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Coşku dolu tezahüratlar eşliliğinde teknik heyet ve basketbolcuların tek tek anons edilerek sahneye davet edildiği kutlamada, oyuncular kazandıkları kupayı havaya kaldırdı.

MSK Teknik Sorumlusu Can Sevim, "Çok mutluyuz, çünkü bu şampiyonluğu bu şehre hediye etmeyi çok istiyorduk. Şehrimizi Süper Lig'de temsil edeceğimize bir gün olsun şüphe duymadık. Ne mutlu ki bunu başardık. Emeği geçen herkese, taraftara ve halkımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği olmadan yapamazdık. Bunu her zaman söylüyorum. Gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Oyunculardan bazıları ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Gökhan Yazıcıoğlu: "Hepimiz güzel bir sezon geçirdik. Çok mücadele ettik ve çok uğraştık. Karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Şu anda keyfini çıkartıyoruz."

-Deniz Çelen: "Sonunda bunu başarmış olmak ve seyircinin önünde yaşamak, özellikle evimizde kazanıp da galibiyeti onlar ile beraber kutlayabilmek çok keyifliydi. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarın maçtaki etkileri çok önemli oluyor. Bütün destekleri, bu sezon boyunca bize çok yardımcı oldu."

-Canberk Kuş: "Bu şehre şampiyonluğu getirdiğimiz için çok memnunuz ve mutluyuz. Onların desteği olmadan buralara gelemezdik. Evimizde bu sene sadece 1 maç kaybettik. Bu, taraftarımızın sayesinde oldu. Biz her maça çıkmadan önce onlar için oynadığımızın bilincindeyiz. Seneye Süper Lig'teyiz. Türkiye'nin en büyük takımları buraya gelecek ve onlara karşı oynayıp mücadele vereceğiz."

-Ata Turgut: "Burası çok güzel insanlardan oluşan bir takım. Malzemecisinden yönetime ve oyunculara kadar çok düzgün ve çok güzel insanlarla bir aradayız. Bu yüzden çok mutluyum. Bu takım sezona şampiyonluk hedefi ile başladı ve bu hedefe ulaştık. Bu takımın en güzel yanlarından birisi de taraftarı. Gerçekten her maçta bizi destekliyorlar ve bize özel olduğumuzu hissettiriyorlar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar olmasa biz buralara gelemezdik. Onların desteği bizim için çok büyük. Sahada altıncı adam görevi gördüler. Onlara çok minnettarız."

Kaynak: ANKA

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