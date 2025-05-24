Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ni Tamamladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ni Tamamladı

24.05.2025 10:47
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkaran 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ni tamamladı. Antik kervan yolları ve Yörük göç güzergâhlarından geçen, yüksek rakımlardan deniz seviyesine ulaşan rota, doğa ve kültür tutkunlarını tarih içinde bir yürüyüşe davet ediyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkaran 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ni tamamladı. Antik kervan yolları ve Yörük göç güzergahlarından geçen, yüksek rakımlardan deniz seviyesine ulaşan rota, doğa ve kültür tutkunlarını tarih içinde bir yürüyüşe davet ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Antik Kilikya coğrafyasını kapsayan ve Tarsus'tan Yeşilovacık'a kadar uzanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi", doğa ve tarih tutkunları için muhteşem bir rota sunuyor. Kısa süre önce gerçekleştirilen lansman etkinliğiyle yürüyüşe açılan Tarihi Kilikya Yolu Projesi ile ziyaretçiler, antik yerleşimlerin eşsiz atmosferinde yürüyüş yaparak, binlerce yıl öncesine uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacak.

Tarihin izleriyle geçmişe yolculuk başladı

Taş döşeli kervan yollarında, Yörüklerin göç yollarını takip ederek geçmiş ile bugün arasında bir köprü kuran proje ile Mersin'in zengin kültürel mirası, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde tanıtılacak ve kentin kültürel kimliğinin önemli sembollerinden biri olarak gelecek kuşaklara aktarılacak. Toplamda 38 etaptan oluşan yürüyüş rotası; İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit etaplarıyla 4 ana bölümde şekillendirildi. Uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları olan güzergah, doğa ve spor turizmine büyük katkı sağlıyor. Tarihi Kilikya Yolu Projesi sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin de kültür ve turizm alanındaki en nitelikli altyapı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Antik Alanya- İskenderun güzergahını kapsayan tarihi Kilikya coğrafyası, bu proje sayesinde doğa, tarih, kültür ve sporun iç içe geçtiği yeni bir destinasyon olarak geleceğe taşınıyor.

"Projede İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit rotası yer alıyor"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin Mersin Valiliği ve Kilikya Yolu Yaşatma Derneği iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "Projeyle, ilimizin sosyal ve kültürel zenginliklerinin doğa ve spor turizmi aracılığıyla tanıtılması ve bu sayede hem yurt içi hem de yurt dışından gelen misafirlerin bu değerlerden faydalanması amaçlanıyor. Kilikya, antik dönemde bölgemize verilen isimdir ve proje kapsamında Kilikya bölgesinde bulunan Tarsus Sağlıklı'dan başlayıp Kilikya Afrodisias'la sonlanan ve 4 ana rota ile 38 parkurdan oluşan bir yürüyüş güzergahından bahsediyoruz. Toplam uzunluğu 550 kilometre olan projede İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit rotası yer alıyor" dedi.

Tarihi Kilikya Yolu'nda ziyaretçilerin yönlerini bulabilmesi için 500 adet yer ve yön tabelası yerleştirdiklerini kaydeden Eren, "15 tane de büyük totem bilgilendirme levhamız var. Bunlardan biri Marina'da, diğeri de Forum'da yer alıyor. Ayrıca alanda yine insanların kaybolmadan güvenle dolaşabilmesi için, uluslararası standartlara uygun kırmızı ve beyaz renklerde yönlendirme işaretleri de yapıldı" diye konuştu.

"Tüm misafirleri, parkurlarımızı keşfetmeye bekliyoruz"

7-27 kilometre arasında değişen parkur uzunlukları bulunan tüm güzergahları incelemek isteyenlerin, "kilikyayolu.mersin.bel.tr" adresini ziyaret edebileceğini belirten Eren, "Tüm parkurların özellikleri, uzunlukları, zorluk dereceleri, tarihi önemi gibi konular hakkında bilgi alınabildiği gibi, aynı zamanda sanal gezinti yolu ile de parkurlara gitmeden incelenebilir. Yürüyüş sırasında sanal gezinti desteği alınarak, kaybolmadan ve güvenle parkurlar keşfedilebilir. İlimizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri deneyimlemek isteyen tüm misafirleri, tüm doğa ve spor turizmi sevenleri parkurlarımızı keşfetmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'imiz gerçekten bir açık hava müzesi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tarihi Kilikya Yolu Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı, söz konusu projenin Başkan Vahap Seçer'in "Çok değerli bir proje, bunu hayata geçirelim" demesiyle başlatıldığını ve yaklaşık 5,5 senelik çalışmayla hayata geçirildiğini söyledi. Tarakçı, "Mersinimiz gerçekten bir açık hava müzesi. Bu proje de bu güzelliğin tanıtılması için hayata geçirildi. Mersin'in güzelliğini ön plana çıkaracak tarihi kalıntılar, doğal güzellikler, dağların ihtişamı, köylerin güzelliği, 2 bin-2 bin 350 rakımlardan Afrodisias bölgesi gibi rakımın sıfıra ineceği muhteşem parkurlar var. Hat üzerinde Kenzin Geçidi, Cehennem Deresi, Şeytan Deresi, Kubat Kanyonu ve Değnek Kanyonu olmak üzere 5 büyük kanyon geçiyorsunuz" dedi.

"Yürüyüşçünün hiçbir şekilde kuşkuya düşeceği bir sürpriz yok"

Tarihi Kilikya Yolu'nda yürüyenlerin, Mersinlilerin bile görmediği ve bilmediği pek çok tarihi yerden geçeceklerini ifade eden Tarakçı, "Yürüyüş yapanlar 9'a yakın kalenin içinden geçecekler, ama yakın yerlere yönelirseler yaklaşık 15 kale görmeleri mümkün. 38 etap içinde kışın ve yazın yürünecek yerler de var. Özellikle Toroslar bölgesindeki kervan ve göç yollarında, mayıs ayından başlanıp aralık ayına kadar yürünebilir. Sonra kış dönemine girileceği için, teçhizatlı yürümek gerekir. Uluslararası standartlarda işaretlemeler var. İşaretleri göremezseniz, telefonunuzdan uygulamayla, her 200 metrede bir 360 derece yapılan yer çekimleriyle alanda nasıl nereye gideceğinizi fotoğrafıyla beraber görebileceksiniz. Alan içerisinde yürüyüşçünün hiçbir şekilde kuşkuya düşeceği bir sürpriz yok" diye konuştu.

Mersin'in tanıtımına, yerel ekonomiye ve turizme katkı sağlayacak bir proje olduğunu sözlerine ekleyen Tarakçı, "Projenin çok ses getireceğine inanıyoruz. Likya Yolu, Karya Yolu, Hitit Yolu var, ama bizim yolumuzun diğer belirtilen hatlardan tarihsel anlamda çok daha zengin ve görsel alanda çok daha iyi olduğunu belirtebilirim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ni Tamamladı - Son Dakika

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