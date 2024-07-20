Mersin Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Voleybol Kurslarıyla Çocukları Sporla Buluşturuyor

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(MERSİN) - Yüzmeden futbola, basketboldan voleybola, birçok branşta her yaştan yurttaşı sporla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatiline giren çocukları da unutmadı. Mersin'deki bütün çocuklar spor yapsın diye hemen hemen her branşta ücretsiz kurslar açan Büyükşehir'in voleybol kursları yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 130 çocuğun hayallerine ilk adımını atması için bu yaz da ücretsiz voleybol kursu açtı. Kurs, aileleri maddi külfetten kurtarırken, çocukların da yaz tatilinin dolu dolu geçmesini sağlıyor.

Şahbaz: "Voleybola dair her eğitimi ücretsiz olarak veriyoruz"

Çok eğlenceli ve hareketli bir sezona girdiklerini söyleyen Büyükşehir'in Voleybol Antrenörü Hakan Şahbaz, "Sıcak havalarda çocukların evden çıkmasına katkı sağlayabildiysek, ne mutlu bizlere. Şu an 130 kursiyerimiz mevcut. Elimizden geldiğince halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz ama kısa sürede sayımız daha da artacak" dedi.

Çocukların hem çok mutlu olduğunu, hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleştiğini kaydeden Şahbaz, "Bizim kurslarımız ücretsiz. Ülke olarak ekonomide zor günler yaşadığımız için kursumuzun ücretsiz olması vatandaşlarımıza gerçekten çok büyük bir hizmet" diye konuştu.

5 gruba ders verdiklerini söyleyen Şahbaz, "Veliler, öğrencilerimizden daha memnunlar. Antrenmanlara heyecanla geliyorlar. Klimalı salonumuzda antrenmanı izliyorlar ve bir yandan onlar da yeni arkadaşlıklar ediniyor. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Burada voleybola dair her eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler de çocukları kadar memnun

Kurstan çok memnun olduklarını belirten velilerden Emrah Çakuş, "Kızımın becerileri, özgüveni daha da yükseliyor ve bu hoşumuza gidiyor. Geçen sene de yüzme kursuna götürmüştük. Gayet güzel ve keyifliydi. Voleybola da severek geliyor" dedi.

Hizmet için Başkan Vahap Seçer'e teşekkür eden Çakuş, "Dar gelirli insanlarız. Cebimizden büyük meblağlar çıkaramıyoruz, ama belediyenin vermiş olduğu imkanlar gayet güzel. Profesyonel bir kurstan alabileceklerinin aynısını alıyorlar" diye konuştu.

Kızı voleybol kursa gelen Çiğdem Kırklar da "Kızım ilerde voleybolu profesyonel olarak oynamak istiyor. Daha önce gelen arkadaşlar vesile oldular, biz de araştırdık ve Belediyemizin verdiği ücretsiz kurs olduğunu öğrenince hemen başvuru yaptık. Ertesi gün de zaten kaydımız oluştu ve kursa başladık" dedi.

Kızının büyük bir istekle voleybol kursuna geldiğini söyleyen velilerden Mehmet Azgan ise "Buradan aldığı eğitimin hem fiziksel, hem de mental olarak çok iyi olduğunu söyledi. Çocuklarımızın eğitimi için verimli bir durum. Çok önemsiyor ve destekliyoruz. Diğer velilere de kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü burada hem fiziksel anlamda bir gelişim sağlıyorlar, hem de takım oluşturdukları için kendisine müthiş katkıları oluyor" ifadelerini kullandı.

Minikler hayallerine ilk adımı Büyükşehir'le atıyor

Kursa katılan minikler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Meryem Azra Eroğlu: "Daha önce yüzme kursuna da gittim, ama voleybolu daha çok sevdim. Takım oyunu olması, topla oynamak daha çok hoşuma gitti."

-Derin Yılmaz: "Takım halinde oynanması çok hoşuma gidiyor. İleride voleybolcu olmak istiyorum. Filenin Sultanları'nı da yakından takip ediyorum. En çok Hande Baladın'ı seviyorum ve büyüyünce O'nun gibi olmak istiyorum."

-Berra Su Demir, "Başka kurslarda çok arkadaşlık kuramamıştım. Ama burada iç içeyiz. Herkes benimle arkadaş oldu ve artık bir takım gibiyiz."

-Azra Bircan, "Benim için renkli bir yaz tatili oldu. Ayrıca voleybolu da profesyonel bir biçimde oynamak istiyorum. Filenin Sultanları gibi olmak istiyorum."

-Mira Kara: "Ben burada çok eğleniyor ve kolay öğreniyorum. Öğretmenlerim çok iyi. Burası sayesinde yaz tatilim de çok eğlenceli geçiyor. Birçok yeni arkadaşım oldu, çok mutluyum."