Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Günü'nde Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Çevre Günü kapsamında çevre duyarlılığını ve farkındalığını artıracak etkinlikler düzenliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde çocuklar için eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Çevre Dostu Atölyeler ile öğrencilerin ağırlandığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 70 çocuk, eğlenirken öğrendikleri eğitici bir gün geçirdi.

Çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

Çocuklar ilk olarak, MESKİ'nin Gezici Laboratuvar aracıyla, musluktan akan suyun hangi işlemlerden geçtiği hakkında bilgi sahibi oldu. Plastik atıkların tehlikesine dikkat çekmek ve kullanımlarını azaltmak için çocuklar bez çanta boyadı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çocuklara, Büyükşehir'in sinek ve haşereyle mücadelede kullanmış olduğu aromatik bitkilerinden de hediye etti.

"Çevreye duyarlı nesiller yetişmesi için ana hedefimiz çocuklar"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek için ana hedeflerinin çocuklar olduğunu belirterek, "Etkinliğimizde, çocukların çevre konusunda bilinçlenmesi ile ilgili çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Geri kazanımın öneminden bahsediyoruz. MESKİ ekipleri, çocuklara suyun nereden geldiğini ve nasıl arıtıldığını bahsetti. Kadınlarla, çocuklarla ve aileleriyle birlikte çevre duyarlılığını aşılayacak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Biz de haşere ile mücadelede kullandığımız bazı aromatik bitkilerin faydalarını anlatıyoruz" dedi.

İklim değişikliklerine karşı Büyükşehir olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Halisdemir, "Halkımızdan beklentimiz, çevreyi temiz tutmaları ve kirletmemeleri. Attığımız her atık doğada yok olmuyor ve farklı sorunlara neden olabiliyor. Burada da öncelikli hedeflerimiz çocuklar. Çocuklara sürekli çevre ve iklim değişikliği ile ilgili eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

Çocuklar, etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

-Sedra Sehbep: "Denizlere çöp atmamayı, çiçekleri koparmamayı, içtiğimiz suyun nasıl test edildiğini öğrendik. Çok güzel bir gün geçirdim" derken, 3. Sınıf öğrencisi Kumsal Zerya, "Bizlere bez çanta dağıttılar ve boyama yaptık. Çevreyi koruyalım ve doğaya güzel kokular gelsin diye bize bitki de verdiler. Çok mutlu oldum."

-Muhammet Kibaroğlu: "Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Çevremizi kirletmemeliyiz. Survivor parkında oynadık. Su deneyini izledik ve suyun içilebilirliğini test ettik. Çok keyifli bir gün geçirdim."

- Meryem Alsüleyman: "Resim yaptık, yemek yedik ve birçok oyun oynadık. Burası çok güzel bir yer. Birçok yeni bilgi öğrendim."

Sergilerle farkındalık artırılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Forum AVM'de düzenlenen Sıfır Atık Sanat Sergisi'ne de katıldı. Çocukların yaptığı eserleri inceleyen Halisdemir, "Yeni neslin çevreye duyarlı olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Öğretmenlerimiz burada sergilenen resim ve ürünleri nasıl ürettiklerini bize anlattılar. Çok mutlu olduk. İstiyoruz ki yeni neslin çevreye duyarlılığı daha da artsın. İyi ki varsınız. Biz her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerni kulalndı.

Yaş almışlar hem eğlendi hem çevre bilgilerini tazeledi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı olan yaş almış yurttaşlar da etkinliğe dahil oldu. Evlerinden servislerle alınan yaş almış bireyler, Palm City AVM'de bir araya geldi. Müzik dinletisinin ardından yaş almış vatandaşlara, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde görevli Çevre Mühendisleri tarafından atıkların doğru ayrıştırılması, iklim değişikliği, geri dönüşüm ve küresel ısınma ile ilgili kısa bilgilendirme yapıldı.

"Yaş almış vatandaşlarımızla beraber güzel bir etkinliğe dahil olduk"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde görev yapan Çevre Mühendisi Serap Takuçin, her yaştan vatandaşa çevre duyarlılığı konusunda eğitimler verdiklerini belirterek, "Bizler her yıl 5-11 Haziran Çevre Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Bu yıl da düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında; yaş almış vatandaşlarımızla beraber küresel ısınma, iklim değişikliği, geri dönüşüm, atıkların kaynağında ayrıştırılması ile ilgili kısa bilgilendirme yaptık" dedi.

"Çevre Haftası dolayısıyla yaşlılarımıza bir etkinlik düzenledik"

Yaşlı Destek Birimi'nde görev yapan Nilhan Tamus, "Çevre Haftası dolayısıyla hem çevreyle ilgili bilgilendirme yapıldı, hem de onların güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Vatandaşlarımızı evlerinden aldık, alışveriş merkezine geldik. Çevre ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve müzik eşliğinde eğlendiler. Yaşlılarımız 65 yaş üstü, evden çıkamayan, gezemeyen, sosyalleşmeyen vatandaşlarımız. Onları günlük arıyor ve rutin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu tarz etkinliklerle onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan yaş almış vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Seval Genç: "Bugün çok güzel şeyler yaptık. Bizi evlerimizden aldılar, yemek yedik ve etkinlik başladı. Yaşlılara göre çok güzel eğlence de yapıldı. Doğayla ilgili sunum da çok güzeldi. Doğamızı koruyalım. Çevre Haftası'ndayız ve çevremize duyarlı olalım."

- Zeki Gökçe: "Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü hizmetinden yararlanıyorum. Halk kart veriyor, temizlik yapıyor. Evimi boyadılar. Arayıp soruyorlar. Her şey çok güzeldi."

-Sezer Yılmazbil: "Büyükşehir ekipleri, bir ihtiyacım var mı diye sürekli arıyorlar. Kapımı örtemiyordum, gelip yaptılar. İhtiyacım olduğunda hemen geliyorlar, çok memnunuz."