Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için Tarsus Hanım Evi'ni hizmete açtı

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayıp, ilçe merkezindeki işlerini halletmeye gelen kadınlar için hizmete açtığı Tarsus Hanım Evi, kadınların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Hanım Evi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 bine yakın kadını misafir etti.

İlçenin Şehit Mustafa Mahallesi'nde yer alan Hanım Evi, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle uzak ilçelerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların merkezde dinlenerek, kaliteli zaman geçirip, aynı zamanda da sosyalleşebildikleri bir ortam olan 'Hanım Evi', kadınlara ev konforunda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Çocukları ile birlikte de eve gelebilen kadınlar, burada rahat rahat dinlenebilme fırsatı buluyor. Ev içerisinde yer alan televizyon izleme, kitap okuma, dinlenme alanlarının yanı sıra, etkinlik salonu ile bebek emzirme ve bez değiştirme odası da bulunuyor.

Yaz aylarında da kadınlara Hanım Evi'nde limonata, dondurma, kuru pasta ve çay ikramı yapılıyor.

"2023 yılı Eylül ayından itibaren 2 bine yakın misafir ağırladık"

Hanım Evi Sorumlusu Nurşan Topçuparlak, "2023 yılı Eylül ayından itibaren 2 bine yakın misafir ağırladık. Kırsal kesimden gelen kadınlar dışarıda kalmamak adına burada çaylarını, kahvelerini içiyorlar, sosyalleşiyorlar, anneler bebekleriyle birlikte geliyorlar. Erkekler de eşlerini bırakıyorlar, çarşıdaki işlerini hallettikten sonra gelip eşlerini alıyorlar. Genelde gelen kadınlar, 'Bir misafirliğe bir eve gitsek, 1 gün, 2 gün, 3 gün ağırlayabiliyor' diyorlar, ama buranın etkinliğinin kendileri için daha iyi olduğunu söylüyorlar. Kadınlar evlerinde gibi mutlular. Dışarıda sıcakta kalmamak adına buraya geliyorlar. Limonatalarını, dondurmalarını yiyorlar ve sosyalleşiyorlar" dedi.

Hanım Evi'ne konuk olan kadınlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gönül Mete: "Çarşıya çıktığım zaman dinlenmek için buraya geliyorum, oturuyorum. Çok güzel bir yer. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dışarıya çıktığımız zaman dinlenecek bir yerimiz oluyor. Her şeyimiz güzel, çok memnunuz. Ben evimde nasıl rahat ediyorsam burada da rahat oluyorum. Çalışanlar da güler yüzleriyle memnun ediyorlar. Başkanımızı çok seviyoruz, iyi ki Başkanımız olmuş."

Hatice Yıldız: "Oradan her geldiğim zaman buraya mutlaka uğruyorum. Burası benim için bir dinlenme alanı. Mesela dolmuş saati denk gelmiyor, buraya geliyorum, çayımı, kahvemi içiyorum, dinleniyorum, sohbet ediyoruz, çok güzel karşılanıyoruz, izzet-i ikramda hiçbir kusur yok. Vahap Başkan'dan memnunuz, başarılarının devamını diliyorum. Burası bizler için çok iyi oldu. Köyden gelenlere de tavsiye ediyorum. Gelenler gayet memnun."

-Zekiye Yolbüken: "Burası kadınlar için çok güzel oldu. Çarşı dönüşü veya bir işimiz olduğu zaman dışarıda alışverişimizi yapıyor, gelip burada dinleniyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Çok memnunuz. Burada her şey düşünülmüş. Lavabomuz, mutfağımız, çocuklar için alt açma ve emzirme odamız var. O kadar rahat ki, insan buraya huzur içinde geliyor. Vahap Başkanımızın da yolu açık olsun."

-Leyla Diver: "Bizim için iyi oldu burası. Sıcaktan korunuyoruz. Çalışanların hepsi güler yüzlü ve çok iyi karşılanıyoruz. Vahap Başkan'dan memnunuz. Biz onu çok seviyoruz. Başarılarının devam etmesini diliyoruz."