Mersin Çocuk Meclisi 2025'in İlk Toplantısını Silifke'de Gerçekleştirdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Silifke Belediyesi ev sahipliğinde Silifke'de yaptı. Çocuklar, Meclis öncesinde komisyon toplantısı gerçekleştirdi.

Mersin'in yönetiminde çocukların da söz sahibi olabilmesi, fikirlerini ve taleplerini özgürce ifade edebilmesi ve kentin ihtiyaçlarının çocukların dünyasından da görülebilmesi amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ilçelere taşındı. 2025 yılının ilk toplantısını Silifke'de yapan çocuklar, ülke ve kent gündemine ilişkin önemli konuları görüştü.

Meclis'te görüşülen maddeler arasında kadın cinayetleri ve çocuğa yönelik şiddete karşı neler yapılabileceğiyle ilgili alınabilecek güvenlik önlemleri görüşüldü. Mersin'de parkların aydınlatılmasıyla ilgili önerge veren çocuklar ayrıca huzurevine folklor ekibi göndermek, Anıtkabir ziyareti, plajların düzenli olarak temizlenmesi, Mezitli, Mut ve Aydıncık'ta ihtiyaca göre 5. 6. 7. ve 8. sınıflara dershane açılması önergelerini de verdi. Çocukların görüştüğü konular arasında Bozyazı'ya Kültür Merkezi yapılması, Gülnar'ın Ayvalı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu önüne trafik ışığı konulması da vardı. Toplantıyı tamamlayan çocuklar, Sami Göksu Gastronomi Konağı'nı gezdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, "Çocuk Meclisi'nde 8 komisyonumuz var. Çocuklarımız önce komisyon toplantılarıyla başladılar. Silifke, bir kaynaşma ve buluşma noktası gibi oldu. İlçelerde yapılmasının bir amacı da, çocuklarımızın ilçeleri tanımaları ve ilçelerin sorunlarını yakından görmeleri. Çocuk Meclisi'nde çocuklarımız, demokrasi bilincini öğreniyorlar. Yaşadıkları kenti tanıma fırsatları oluyor. Hemşehrilik bilinci oluşuyor ve birey olduklarını hissediyorlar" diye konuştu.

"Çocuk Meclisi'nin ilçelerde yapılması ile ilçeleri daha yakından tanıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, mecliste görüştükleri konuları değerlendirerek, "Çok güzel önergelerimiz oldu. Huzurevine folklor ekibi gönderme ve Anıtkabir gezisi önergemizi sunduk. En önemlisi de kadın cinayetlerini azaltmak adına parkları aydınlatmamız gerektiğiyle ilgili Firdevs arkadaşımızın verdiği önergeydi. Meclis'in diğer ilçelerde, özellikle de kırsal bölgelerde yapılması ve o bölgelerin de görülmesi gerekiyor. Hem o bölgelerin taleplerini daha yakından alıyoruz, hem de arkadaşlarımızla o bölgenin doğal güzelliklerini görmüş oluyoruz" dedi.

"En önemli konumuz, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin ele alınmasıydı"

Çocuk Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Firdevs Kaya ise "Toplantımızda, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin ele alınması ile ilgili birçok konu vardı. Bu gerçekten beni çok sevindirdi. Hayata geçirilecek olan proje hakkında çok mutlu oldum. Daha birçok projelerimiz var. Çocuk Meclisi'nin kurulması beni çok gururlandırdı. Bizim düşüncelerimizi, duygularımızı ve bizi önemsediklerini görmek çok güzel. Meclisimizi farklı yerlerde yapıyor olmamız da ayrıca güzel" ifadelerini kullandı.