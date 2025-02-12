Mersin Çocuk Meclisi 2025'in İlk Toplantısını Silifke'de Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Çocuk Meclisi 2025'in İlk Toplantısını Silifke'de Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Silifke'de yaptı. Toplantıda çocukların güncel sorunlar hakkında önerileri tartışıldı ve kadın cinayetleri ile çocuğa yönelik şiddet gibi önemli konular ele alındı.

12.02.2025 09:28  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Silifke Belediyesi ev sahipliğinde Silifke'de yaptı. Çocuklar, Meclis öncesinde komisyon toplantısı gerçekleştirdi.

Mersin'in yönetiminde çocukların da söz sahibi olabilmesi, fikirlerini ve taleplerini özgürce ifade edebilmesi ve kentin ihtiyaçlarının çocukların dünyasından da görülebilmesi amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ilçelere taşındı. 2025 yılının ilk toplantısını Silifke'de yapan çocuklar, ülke ve kent gündemine ilişkin önemli konuları görüştü.

Meclis'te görüşülen maddeler arasında kadın cinayetleri ve çocuğa yönelik şiddete karşı neler yapılabileceğiyle ilgili alınabilecek güvenlik önlemleri görüşüldü. Mersin'de parkların aydınlatılmasıyla ilgili önerge veren çocuklar ayrıca huzurevine folklor ekibi göndermek, Anıtkabir ziyareti, plajların düzenli olarak temizlenmesi, Mezitli, Mut ve Aydıncık'ta ihtiyaca göre 5. 6. 7. ve 8. sınıflara dershane açılması önergelerini de verdi. Çocukların görüştüğü konular arasında Bozyazı'ya Kültür Merkezi yapılması, Gülnar'ın Ayvalı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu önüne trafik ışığı konulması da vardı. Toplantıyı tamamlayan çocuklar, Sami Göksu Gastronomi Konağı'nı gezdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, "Çocuk Meclisi'nde 8 komisyonumuz var. Çocuklarımız önce komisyon toplantılarıyla başladılar. Silifke, bir kaynaşma ve buluşma noktası gibi oldu. İlçelerde yapılmasının bir amacı da, çocuklarımızın ilçeleri tanımaları ve ilçelerin sorunlarını yakından görmeleri. Çocuk Meclisi'nde çocuklarımız, demokrasi bilincini öğreniyorlar. Yaşadıkları kenti tanıma fırsatları oluyor. Hemşehrilik bilinci oluşuyor ve birey olduklarını hissediyorlar" diye konuştu.

"Çocuk Meclisi'nin ilçelerde yapılması ile ilçeleri daha yakından tanıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, mecliste görüştükleri konuları değerlendirerek, "Çok güzel önergelerimiz oldu. Huzurevine folklor ekibi gönderme ve Anıtkabir gezisi önergemizi sunduk. En önemlisi de kadın cinayetlerini azaltmak adına parkları aydınlatmamız gerektiğiyle ilgili Firdevs arkadaşımızın verdiği önergeydi. Meclis'in diğer ilçelerde, özellikle de kırsal bölgelerde yapılması ve o bölgelerin de görülmesi gerekiyor. Hem o bölgelerin taleplerini daha yakından alıyoruz, hem de arkadaşlarımızla o bölgenin doğal güzelliklerini görmüş oluyoruz" dedi.

"En önemli konumuz, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin ele alınmasıydı"

Çocuk Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi Firdevs Kaya ise "Toplantımızda, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin ele alınması ile ilgili birçok konu vardı. Bu gerçekten beni çok sevindirdi. Hayata geçirilecek olan proje hakkında çok mutlu oldum. Daha birçok projelerimiz var. Çocuk Meclisi'nin kurulması beni çok gururlandırdı. Bizim düşüncelerimizi, duygularımızı ve bizi önemsediklerini görmek çok güzel. Meclisimizi farklı yerlerde yapıyor olmamız da ayrıca güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Silifke, Mersin, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Çocuk Meclisi 2025'in İlk Toplantısını Silifke'de Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı’ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
06:22 Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu İlk işi bu olacak Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak
14:38 Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
14:17 Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti
14:15 Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin
14:13 Hamas’tan Trump’ın “Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar“ tehdidine yanıt Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar" tehdidine yanıt
14:13 Özel, Baykal’ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
13:51 Türkiye’ye milyarlarca dolarlık dev teklif Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
13:42 Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
13:42 Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
13:39 Anlaşma tamam Türkmen gazı, Türkiye’ye geliyor Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 10:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Çocuk Meclisi 2025'in İlk Toplantısını Silifke'de Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.