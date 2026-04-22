Mersin'de 185 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 valizde 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?