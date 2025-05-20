Mersin'de 19 Mayıs Coşkusu: Araçlı Kortej Düzenlendi

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, ulusal bayramlarda gelenek haline getirdiği araçlı şehir kortejini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da düzenleyerek bayram coşkusunu sokaklara taşıdı.

Yenişehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda araçlı şehir korteji düzenledi. Korteje Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Bisiklet Derneği, Bisikletin Sultanları ve Mersin Motor Kulübü Derneği üyeleri katıldı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde buluşan onlarca motosikletli, saat 19.19'da marşlar eşliğinde şehir turuna başladı. Yenişehir Belediyesi'nin üstü açık otobüsü eşliğinde, korteje katılan motosiklet ve bisiklet tutkunları, araçlarını bayraklar ve balonlarla süsleyerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Motosikletliler, belirlenen güzergah boyunca şehir merkezinde dolaşarak bayram coşkusunu Mersin halkıyla paylaştı. Vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak ve alkışlarla korteje destek verdi.

Kortejin bitiş noktası olan Özgecan Aslan Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Korteje katılan coşkulu kalabalığın eşliğinde gerçekleştirilen DJ performansıyla program sona erdi.