Mersin'de 3 laboratuvar personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Mersin'de 3 laboratuvar personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Mersin\'de 3 laboratuvar personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Ticaret Bakanlığı laboratuvarında numune alma işlemi sırasında yaşanan kazanın ardından 3 personel zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği olayda personelin tedavisi sürerken inceleme başlatıldı.

MERSİN'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel, numune alma işlemi sırasında meydana gelen kazanın ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde meydana geldi. Numune alma işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle kaza yaşandı. Kazanın ardından rahatsızlanan 3 personel için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesi bulunan 3 personeli ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Personellerin hastanedeki tedavileri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de 3 laboratuvar personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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