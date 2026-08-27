Mersin\'de 3 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki operasyonda şüpheliler M.G, İ.E. ve Y.K. yakalandı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, baskı makinesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altın ve 75 bin 600 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.