Mersin'de 'Angara Gazinosu' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun sahnelediği "Angara Gazinosu" adlı oyuna ev sahipliği yaptı. 25 kişilik kadrosu ile yola çıkan ekip, müzikli kabare oyununu bu kez Mersinliler ile buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sanata olan destekleri devam ediyor. Büyükşehir, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun "Angara Gazinosu" adlı oyununu vatandaşlarla buluşturdu. Ekip, oyunu Mut Çınaraltı Parkı'nda, Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda, son olarak da Aydıncık Limanı'nda performe etti.

Huysuz Virjin'den Zeki Müren'e Ankara oyun havalarından arabesk ve Türk sanat müziğine kadar pek çok şarkının canlı orkestra eşliğinde icra edildiği, değişen toplumsal, siyasal ve kültürel erozyonun eğlence ve müzik sektöründe yarattığı değişimin anlatıldığı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ankara Ekin Tiyatrosu Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Faruk Güvenç, özel tiyatroların ayakta kalabilmesi için belediyelerin katkı sunmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir destek sunması ve bizleri kitlelerle buluşturması bize de bir hayat öpücüğü, bir nefes oldu. Vatandaşlar, seyirciler olağanüstü ve bu sıcak yaz akşamında eğleniyorlar. Gözlemlerimize göre, Başkan Vahap Bey'e kültür ve sanata yaptığı yatırımlardan dolayı Mersin bölgesinde inanılmaz bir teveccüh var" diye konuştu.

Oyun hakkında da bilgi aktaran Güvenç, "Günümüzde eğlence anlayışının ve eğlence kültünün erozyona uğrayışını anlatıyor. Kültürdeki bu erozyonun insanımıza da yansıtılması anlatılıyor. Güncel gelişen politik siyasi olayları da hicvederek Devekuşu Kabare tiyatrosunun yapmış olduğu gibi hafif dokundurmalarla seyircimizi eğlendirerek şarkılarımızı gerçek bir gazino kültürü içerisinde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.