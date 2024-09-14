Mersin'de 'Angara Gazinosu' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de 'Angara Gazinosu' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Angara Gazinosu' müzikli kabare oyununa ev sahipliği yaptı. Oyun, Mersinliler tarafından beğeniyle izlendi.

14.09.2024 10:10  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun sahnelediği "Angara Gazinosu" adlı oyuna ev sahipliği yaptı. 25 kişilik kadrosu ile yola çıkan ekip, müzikli kabare oyununu bu kez Mersinliler ile buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sanata olan destekleri devam ediyor. Büyükşehir, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun "Angara Gazinosu" adlı oyununu vatandaşlarla buluşturdu. Ekip, oyunu Mut Çınaraltı Parkı'nda, Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda, son olarak da Aydıncık Limanı'nda performe etti.

Huysuz Virjin'den Zeki Müren'e Ankara oyun havalarından arabesk ve Türk sanat müziğine kadar pek çok şarkının canlı orkestra eşliğinde icra edildiği, değişen toplumsal, siyasal ve kültürel erozyonun eğlence ve müzik sektöründe yarattığı değişimin anlatıldığı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ankara Ekin Tiyatrosu Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Faruk Güvenç, özel tiyatroların ayakta kalabilmesi için belediyelerin katkı sunmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir destek sunması ve bizleri kitlelerle buluşturması bize de bir hayat öpücüğü, bir nefes oldu. Vatandaşlar, seyirciler olağanüstü ve bu sıcak yaz akşamında eğleniyorlar. Gözlemlerimize göre, Başkan Vahap Bey'e kültür ve sanata yaptığı yatırımlardan dolayı Mersin bölgesinde inanılmaz bir teveccüh var" diye konuştu.

Oyun hakkında da bilgi aktaran Güvenç, "Günümüzde eğlence anlayışının ve eğlence kültünün erozyona uğrayışını anlatıyor. Kültürdeki bu erozyonun insanımıza da yansıtılması anlatılıyor. Güncel gelişen politik siyasi olayları da hicvederek Devekuşu Kabare tiyatrosunun yapmış olduğu gibi hafif dokundurmalarla seyircimizi eğlendirerek şarkılarımızı gerçek bir gazino kültürü içerisinde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ekin Tiyatrosu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ankara, Mersin, Güncel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Angara Gazinosu' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Angara Gazinosu' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement