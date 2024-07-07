Mersin'de Aşhane'den İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Hizmeti - Son Dakika
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Mersin'de Aşhane'den İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yoksul, engelli, yaşlı veya sağlık sorunu olan vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor. Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yaşayan bin 920 haneye haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere 2 bin 720 kap yemek dağıtılıyor.

07.07.2024 11:18
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aşhane'de pişen yemekler; yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan vatandaşların sofrasına ulaşıyor.

Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen bin 920 haneye, 2 bin 720 kap yemek, haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere ücretsiz ulaştırılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan Mustafa Tönbe, şu bilgileri verdi:

"Engellilik, hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı yemek yapamayan vatandaşlarımıza, gıda mühendislerimiz gözetiminde her gün 3 kap yemeğimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Yıllardır bayramlarda Aşhane'ye gelen et bağışlarını da öğünlerimize dahil ediyoruz. İhtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmaya devam edeceğiz. Mersin merkezde toplamda 1920 haneye 2 bin 720 adet yemek ulaştırıyoruz."

İhtiyaç sahibi vatandaşların, TEKSİN ve Alo 185 üzerinden başvuru yapabileceklerini belirten Tönbe, "Engellilik, hastalık ve yaşlılıktan dolayı evinde yemek yapamayan vatandaşlarımız bize başvuruyor. Vatandaşlarımız başvurularını yaptıktansonra en geç 1 hafta 10 gün içerisinde, sosyal çalışmacı görevlisi ekibimiz eve gidip inceleme yapıyor. Hane incelemesinin ardından da komisyonca onaylanan dağıtımlarımız başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Aşhane'den İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Hizmeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Aşhane'den İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Hizmeti - Son Dakika
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