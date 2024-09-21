Mersin'de Av Tüfeğiyle 3 Kişiyi Öldüren Şahis Tutuklandı

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Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çömelek Mahallesi'nde, tartıştığı Kemal Veli Akyaka (65), Durmuş Akyaka (35) ve Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tahir Kaya'nın (67) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Çömelek Mahallesi'nde dün evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir Kaya arasında kavga çıkmıştı. Tahir Kaya, evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş ederek öldürmüştü.