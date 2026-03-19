Mersin'de Bayram Güvenliği için 32 Bin Personel

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, Ramazan Bayramı'nda kentte 32 bin 767 personelin görev yapacağını bildirdi.

Toros, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu söyledi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi için tedbirleri aldıklarını belirten Toros, şöyle konuştu:

"Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı 5 bin 544 araç ve 32 bin 767 personelimiz ilimiz genelinde görev yapacaktır. Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla her an vatandaşının yanındadır. İhtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü destek, en hızlı şekilde sağlanacaktır."

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kamu spotundaki "Kemerini tak, yola odaklan, hızını düşür ve trafikte sabırlı ol" çağrısının önemli olduğunu dile getiren Toros, "Unutmayalım, bir anlık ihmal bir ömürlük pişmanlığa dönüşebilir. Tedbir hayat kurtarır, dikkat ise sevdiklerimize kavuşmamızı sağlar." dedi.

Açıklamasının ardından Toros, kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleriyle toplantı yaptı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Toros, şehirdeki hareketliliğin takip edildiği Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'ne aktarılan görüntüleri de izledi.

Bayramlaşma programı yapıldı

İncelemeleri sonrası Toros, Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcıların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:35:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.