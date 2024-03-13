Mersin\'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası sürdü

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.
Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T. ve oğlu A.O.T tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Söz verilen İsmet T, olayın yaşanmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.
Olayda babalık refleksiyle aşırıya kaçtığını belirten İsmet T, şöyle devam etti:
"Biz otobüse binmiştik. Daha sonra Ramazan Polat bindi. Kalk oradan 'ben oturacağım' dedi. 'Ben de engelliyim, çocuğum hasta' dedim. Engelli kartımı gösterdim. O ara bastonunu sallayarak 'kalk oradan' dedi. Hamdiye Polat da 'Terbiyesizler, saygısızlar' diye bağırıp ortalığı kızıştırdı. Sonra çocuğumla Ramazan Polat birbirine girdi. İkisini ayırmaya çalıştım. Kızımı da aldım. Bu arada Ramazan Polat oğluma küfretti. Baktım çocuğumun burnu kanıyor ve şişmişti."
Ramazan Polat'ın bastonuyla hem kendisine hem de oğluna vurduğunu öne süren İsmet T, "Tekrar çıkan arbedede bastona müdahale için gittim. Oradaki müdahale yanlış olabilir. Babalık duygusu, refleksi. Gerçekten kendimi yatıştıramadım, üzgünüm." diye konuştu.
Hamdiye Polat da küfretmediğini, eşinin de kimseyi darp edecek durumda olmadığını savundu.
Ramazan Polat da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu İsmet T'nin çifte karşı "nitelikli kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını ve sanıkların birbirine karşı işledikleri "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatini istedi.
Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası açıklama
Hamdiye Polat, duruşmanın ardından gazetecilere, bu olay sonrasında kendilerinin sanık durumuna düştüğünü belirtti.
Polat'ın kızı Kadriye Çakmak da babasının sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi.
Tutuklu sanıkların duruşmadaki beyanlarını eleştiren Çakmak, "Savunmaları sadece 'bize küfretti' üzerine kurulu. Bu adam size niye küfretti? Bastona demir diyorlar, demir değil. Bastonu olayda savunma amacıyla kullanıyor. Yetişmiyor bile." diye konuştu.
Olay
Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İsmet T. ve oğlu tutuklanmış, olaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası sürdü - Son Dakika
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde daha yeşil ve dirençli bir Bursa için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini bildirdi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Türkiye Tasarım Vakfı, savaştan harap olan şehirlerin başında gelen Filistin'in Gazze şehri için mevcut durumun değerlendirilmesi, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve bölgenin yeniden canlandırılması için atılacak adımların tartışıldığı "Gazze için Tasarım-Arama Toplantısı" düzenledi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri’nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri’ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor” dedi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.
İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldürdüğü için hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan isimli sanık savunmasında "Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit gelirmek bana terapi gibi geldi" dedi.
Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 1600 yıllık döşeme mozaiklerin, uygun koşullarda sergilenerek turizme katkı sunması hedefleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste paraların sayıldığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturma başlatılan videoya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?