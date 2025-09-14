Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Kızkalesi Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla denize giren Erol Türkdoğan (55) bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkdoğan'ın cansız bedenine ulaşan ekipler, cesedini denizden çıkardı.???????
İncelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Boğulma Vakası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?