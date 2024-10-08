Mersin\'de Çiftçilere Modern Ceviz Soyma Makinesi Desteği

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(MERSİN)- Verdiği farklı desteklerle çiftçiyi yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretim aşamalarını kolaylaştırmak için de elindeki imkanları seferber ediyor. Geleneksel yöntemlerle üretimine devam etmeye çalışan küçük üreticiyi modern tarım makineleri ile destekleyen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 'Ceviz Soyma Makinesi' desteği ile üreticinin uzun zamanını alan soyma işini kolaylaştırıyor.

Günler alan soyma işleminde hem zaman, hem de iş gücü açısından kayıp yaşayan üreticilerin, ellerinden çıkmayan ceviz lekeleri de sıkıntının bir başka boyutuydu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Toroslar Yüksekoluk Köyü Sulama Kooperatifi'ne teslim ettiği makine, toplanan cevizleri soymaya başladı. Üretici artık, günlerini alan yaklaşık 1000 kilogram cevizi soyma işlemini, makine sayesinde birkaç saat içinde tamamlamanın keyfini yaşıyor.

"8-10 kişinin bir günde yapacağı iş, makineyle 1 saatte yapılıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Hüseyin Topkara, küçük ve orta ölçekli üreticilere makine ve ekipman destekleri verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Silifke ve Toroslar'dan gelen talepler üzerine ceviz soyma makinesi desteği sağladıklarını kaydeden Topkara, "Cevizlerin toplanması ve bunların kabuklarının soyulması, oldukça zahmetli bir iş. Bu iş küçük ölçekli bahçelerde genellikle aile bireylerinin gücüyle yapılıyor, ama büyük ölçekli işletmelerde mekanizasyondan faydalanılıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, küçük ölçekli aile işletmelerine de makine desteği sağlayalım ve onlar da makineyle işlerini daha kolay yapsınlar diye düşünüyoruz. Ceviz soyma zahmetli bir iş olduğu için, 8-10 kişinin bir günde yapacağı iş, makineyle 1 saatte yapılıyor. Bu da üreticilerimize zamandan ve iş gücünden kazanç sağlıyor. Makinemizin ürün haznesi yaklaşık 180 litre ve saatte 900-1000 kilogram arasında cevizi soyabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreçlerde de, küçük ve orta ölçekli çiftçilerimize tarımsal alandaki desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Daha önce zor oluyordu ve ellerimiz kararıyordu"

'Ceviz Soyma Makinesi' desteği alan üreticiler, verilen makinenin kendileri için büyük rahatlık sağladığını belirterek, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Faruk Babalıklı (Yüksekoluk Sulama Kooperatifi Başkanı): "Büyükşehir Belediye Başkanımız, doğru projeler yapıldığı zaman tarıma büyük destek veriyor. Biz bu ceviz soyma makinesinin dışında, 2 bin 250 metre sulama borusu desteği de aldık. Son 50 yılın belki de en şiddetli kuraklığında döşenen bu borular sayesinde, insanlar bahçelerini suladı ve ekonomik anlamda çok büyük katkısı oldu. Yapanların elleri kararıyordu, bizim için de pratik oldu. Burada ceviz alternatif yeni ürün olarak ekilmeye başlandı. İleride daha da fazla üretimimiz olacak ve bu makineye daha fazla ihtiyaç olacak. Onun için ortaklarımıza, üreticimize kolaylık oluyor. Bu makine sayesinde yeni bir üretim alanı oluştu. Sulama borusu olsun, hayvancılık ve tarım olsun, her konuda destek veriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

-Ünzile Akkaya (Üretici): "Daha önce zor oluyordu ve ellerimiz kararıyordu. Soyma işlemi saatler, hatta günler sürüyordu. Bu makineyle çok şey değişti. Cevizleri toplayıp getiriyoruz, makine yıkıyor ve temizliyor. Bize bu imkanı sağladığı için, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

-Halim Topkara (Çiftçi): "Domates, şeftali, kiraz, ceviz yetiştiriyoruz. Büyükşehir'in ekipleri bizim bir dediğimizi iki etmediler. Yollarımızı, sokaklarımızı yaptılar. Ceviz soyma makinesi, hamur yoğurma makinesi verdiler. Çok güzel hizmetleri oldu. Tüm köy halkı kullanıyoruz. Ben yaptığım işi seviyorum, memnunum. Gözümüz bununla açıldı."

-Erol Akkaya (Yüksekoluk Mahallesi Muhtar Azası): "Makinemizi çalıştırdık ve çok da memnunuz. Üretici için bir kolaylık oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da, hizmetlerini esirgemedi bizlerden. Makinemiz geldi, köyümüze büyük bir katkıda bulundu. Zaman kaybından, işçilikten kurtulduk. Artık çok rahat ve hızlı bir şekilde çıkarabiliyoruz cevizlerimizi."