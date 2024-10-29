Mersin'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Cumhuriyetin demokratik, sosyal, evrensel hukuk normlarına uygun ve halkın iradesinin önemli olduğu bir rejim olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna sunduğu bir nimettir. Bu nimeti ilelebet koruyacağız" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda; Seçer ve eşinin yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Tayfun Karataş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, oda ve dernek yöneticileri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebrik kabul töreni ile başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Başkan Seçer, Vali Pehlivan ve Tuğamiral Karataş'ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Vali Pehlivan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile süren programda bir öğrenci tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı ile ilgili şiir okundu. Ardından jandarma ve komando birliği tarafından tüfekli gösteri, Zeybek gösterisi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi. Program gösterilerin ardından gerçekleştirilen resmigeçit ile sona erdi.

Seçer, Mersin'in Cumhuriyetin temel ilkeleriyle yönetildiğini belirterek, "Mersin, bir Cumhuriyet ve demokrasi kenti. Zaten demokrasi de cumhuriyetin hazırladığı o zeminde gelişiyor, büyüyor. O açıdan Cumhuriyet son derece değerli. Hayatta insana dair ne varsa, toplumlarda iyi olan ne varsa hepsi Cumhuriyetin içerisinde" diye konuştu.

Seçer, Türkiye'nin Cumhuriyet rejimini diğer ülkelerin cumhuriyet rejimlerinden ayıran en temel özelliklerden birinin de laik yapısı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet hak, hukuk, adalet, fazilettir"

"Bu, birçok Cumhuriyetten ayıran özelliğidir. Demokratik, sosyal, evrensel hukuk normlarına riayet eden, bireyin hem seçme hem seçilme hakkını veren bir cumhuriyettir. Bireyin; kendi yönetimini tercih etmesine, halkın iradesinin tecelli edip parlamentoya yansımasına imkan sağlayan bir rejimdir. Bir monarşik düzen değildir, otoriter bir rejim değildir. Cumhuriyet, Atatürk'ün devrimleridir. Kültür, eğitim, sanat, hukuk devrimidir. Cumhuriyet, kadınlara verilmiş haktır. Cumhuriyet; doğa, hayvan ve insan sevgisi, ilim, irfan, yurtta sulh cihanda sulh, tüm dünya halklarının kardeşçe yaşaması ve savaşların olmaması demektir. Cumhuriyet, insanların refah içerisinde ve adaletli bir şekilde yaşaması, gelir dağılımında adalet demektir. Cumhuriyet; açlığın, sefaletin, hastalığın olmaması, çocukların ölmemesi, kadınların şiddete uğramaması, kadın cinayetlerinin olmaması, kadınların eşit temsil hakkı demektir. Ben, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi uygulamalarımızda Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı kalarak Mersin'de yönetim anlayışımı ortaya koyuyorum. Onun için Mersin'de bir demokrasi, bir Cumhuriyet kenti havası var. Sivil toplumun, insanların bu kenti beraber yönetme iradesi ve anlayışı var. Onun için kent temiz, kentte mutluluk var, kentte kavga yok, insanlar birbirine kardeşçe ve dostça bakıyor. Bu durum, yönetimin kente ve topluma bir yansıması olsa gerek. Bizler belediyede kentimize hizmet eden birer nefer olarak önce adaleti sağlayarak; hizmetlerimizde ayrımcılığı ortadan kaldırarak; insanların etnik yapısından, inanç grubuna, siyasi görüşüne, sosyoekonomik yapısına kadar birçok farklılıkları görmeksizin eşit bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Cumhuriyetin temeli de budur. Cumhuriyet hak, hukuk, adalet, fazilettir. Cumhuriyet Ulu Önder'in Türk ulusuna sunduğu bir nimettir. Bu nimeti ilelebet koruyacağız. Bayramımız kutlu olsun."

Bir kadın olarak Cumhuriyet ile yönetilmekten gurur duyduğunu söyleyen Meral Seçer de şunları söyledi:

"Borcumuzu ancak daha çok üreterek, daha çok çalışarak, vazgeçmeyerek ödeyebiliriz"

"Cumhuriyet Bayramı, ulusumuzun en büyük bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları cephede savaşırken, bir taraftan da Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve devrimleri üzerinde çalışmalar yaptılar ve bugünümüze ulaştık. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'e ve ömrünü cumhuriyete adamış kişilere borcumuz var. Bir cumhuriyet kadını olarak da hem Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Borcumuzu ancak daha çok üreterek, daha çok çalışarak, vazgeçmeyerek ödeyebiliriz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!"