Mersin\'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, 3 zanlının kimliği ve adreslerini belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerindeki ikametlere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.