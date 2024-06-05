Mersin'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, zanlıların kimlikleri ve adresleri belirlendi. Operasyon sonucunda ele geçirilen doküman ve dijital materyaller inceleniyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

05.06.2024 09:51
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, 3 zanlının kimliği ve adreslerini belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerindeki ikametlere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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