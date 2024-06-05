Mersin\'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, 3 zanlının kimliği ve adreslerini belirledi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerindeki ikametlere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.
Jandarmaya götürülen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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