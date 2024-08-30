Mersin'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Kampı tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Kampı tamamlandı

Mersin\'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Kampı tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Kampı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle sona erdi. Kampta 641 öğrenci, uzay, dünya, çevre ve bilim atölyeleri, yaratıcı etkinlikler, seminerler, tiyatro gösterileri ve gezilerle bir araya geldi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da kampı ziyaret etti ve gençlere geleceğin teknoloji yıldızları olacaklarını söyledi.

30.08.2024 23:47
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Mersin'de teknoloji meraklısı öğrencileri buluşturan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Kampı", 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğinde organize edilen kampa 67 ilden 641 öğrenci katıldı.

Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi, Mehmet Akif Ersoy ve Yıldızım Beyazıt gençlik kamplarında 5 gün süren organizasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla sona erdi.

Kampta teknoloji meraklısı öğrenciler için uzay, dünya, çevre ve bilim atölyeleri, yaratıcı etkinlikler, seminerler, tiyatro gösterileri ile geziler düzenlendi.

"Gençlerimiz geleceğin teknoloji yıldızı olacak"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Hıdır, kapanış etkinliğinin ardından AA muhabirine, gençlerin, 81 ildeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde teknoloji eğitimi aldığını söyledi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Hıdır, "Burada eğitim alan gençlerimiz geleceğin teknoloji yıldızı olacak. Bizler de onlarla bağımızı kuvvetlendirebilmek, farklı illerden gelen 'Deneyap' öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak için kamp programını düzenledik." dedi.

Hıdır, katılımcıların mutluluklarına şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile ana hedefimiz geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirebilmek. Özellikle TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılacak gençlerin Deneyap atölyelerinden çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

T3 Girişim Merkezi ile öğrencilere özel programlar düzenlediklerini dile getiren Hıdır, şöyle konuştu:

"Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gençlerimize destek olabilmek adına Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'mız var. Yine bu anlamda Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan yaklaşık 1000 öğrencilerimize burslar sağlıyoruz."

"Ortaya koydukları performansı gözlemlemek mutluluk verici"

Milli astronot Gezeravcı da kamp sayesinde gençlerle bir araya gelme şansı bulduklarını anlattı.

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Kardeşlerimizin, hayallerini şekillendirdikleri ve geleceğe yönelik bütün birikimlerinin temelini attıkları bu ortamda ortaya koydukları performansı gözlemleme şansı bulmak son derece mutluluk verici." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, öğrencilere, "Gençler, önlerine çıkan bütün sınavlarda, hayat yolunda, atıldıkları bütün maceralarda potansiyellerini hiç kimsenin sorgulamasına, öz güvenlerini kimsenin örselemesine izin vermesinler." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

mersin, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Kampı tamamlandı - Son Dakika

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