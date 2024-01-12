00:36 •
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti•
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Denize Giren 2 Çocuk Boğuldu - Son Dakika