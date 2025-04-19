Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere 70 Milyon Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere 70 Milyon Lira Ceza Kesildi

Geniş Video İzle

Mersin'de Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizlere atık bırakan 13 gemiye toplam 70 milyon lira ceza uygulandı. 2019'dan bu yana toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

19.04.2025 13:25  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGDS tespit etti, denizi kirleten gemilere 70 milyon lira ceza kesildi

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile denizlere atıklarını bırakan gemilere göz açtırılmıyor

MERSİN - Mersin'de 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile denizi kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildiği bildirildi. Sistem, denizlere atıklarını bırakan gemilere göz açtırmazken, 2019'dan bugüne toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra, denizlerdeki denetimlerini artıran EGDS ile de temiz bir Akdeniz için 7/24 denetim esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, EGDS ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ederek, kirliliğe geçit vermiyor. Büyükşehir Belediyesi, EGDS ile gemi kaynaklı kirliliği 7/24 takip ediyor ve caydırıcı cezalar uyguluyor. Bu kapsamda, 2019'dan bugüne kadar toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin TL ceza kesirken, bu cezalardan 13 gemiye yazılan yaklaşık 70 milyon TL'lik ceza ise EGDS ile tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Gemi kaynaklı atıkların önüne geçmek için deniz yetki sahasının 7/24 izlenmesini sağlayan belediye, kirliliğe sebep olan deniz araçlarına caydırıcı etki oluşturulması amacıyla idari yaptırım uyguluyor. EGDS; Çeşmeli-Kulak arasında kalan bölgede liman sahası dahil toplam 25 lokasyon, yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera, radar ve yapay zeka destekli teknoloji ile 7/24 takip ediliyor.

Mavi Kart Sistemi ile de deniz kirliliğinin önüne geçiliyor

Deniz kirliliği ile mücadelede etkin bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Kart Sistemi' ile de yetki alanındaki teknelerin atıksu, sintine gibi atıklarının bertarafını sağlıyor, raporluyor ve denizin kirletilmesinin önüne geçiyor. Mavi Kart Sistemi ile teknelerin atıkları kontrol altında tutuluyor ve deniz kirliliğinin önüne geçiliyor.

"Denetimlerle, denizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Türkiye'de gemi denetimi yapan 2 büyükşehirden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını vurgulayan Halisdemir, Mersin'e her yıl 5 binin üzerinde geminin geldiğini ve bunun tamamının denetlendiğini kaydederek, "Her gün farklı saatlerde teknelerimizle, hava ve su altı dronumuzla ve EGDS ile denetim yapıyoruz. Bu sistem ile yetki alanımız olan yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanda, Çeşmeli'den Kulak mevkiine kadar kesintisiz denetim yapıyoruz" dedi.

Amaçlarının Mersin denizini korumak olduğuna vurgulayan Halisdemir, "Elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz. EGDS kapsamında limanın içi de dahil olmak üzere, şehrimizin belirli bölgelerine 25 tane kamera yerleştirdik. Düzenli olarak takip ediyor ve yasadışı bir atık bırakılması halinde kayıt altına alıyoruz. Deniz denetim teknelerimizle gidip yerinde inceleme yapıyor, numune alıyor ve bu numuneleri bakanlığın belirlemiş olduğu akredite laboratuvarlara gönderiyoruz. Analiz sonuçlarına göre de cezai işlem uyguluyoruz" diye konuştu.

"Tüm gemiler özel ve termal kameralarla çok sıkı denetleniyor"

Denizcilik ve gemicilik hizmeti veren herkese seslenen Halisdemir, "Biz 24 saat denizimizi denetliyoruz. Deniz araçlarının oluşturduğu kirliliği kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz. Elektronik Gemi Denetim Merkezimizdeki arkadaşlarımız tüm gemileri özel ve termal kameralarla çok sıkı denetliyor. Yine radar sistemimizle gemilerin bütün özelliklerini görebiliyoruz. Meteorolojik istasyonlarımız var, onlarla da hava durumuna göre oluşabilecek kirlilikleri analiz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"7/24 görevimizin başındayız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde bulunan Atık Kabul Tesisinde yetkili personel olarak görev yapan Mesut Arıcı da Mavi Kart Sistemi hakkında bilgi vererek, "Mavi Kart Sistemi; küçük deniz araçları ile Atık Kabul Tesislerince alınan atıkların online ortamda takibini sağlayan bir gemi atık takip sistemidir. Bu atık takip sistemiyle teknelerde ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, atığın miktarı, tarih ve istenilen diğer bilgiler ile atığı kabul eden tesisin bilgileri online ortamda takip edilebilmektedir" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere 70 Milyon Lira Ceza Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:35:00. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere 70 Milyon Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement