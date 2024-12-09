Mersin'de Denizler 7/24 EGDS ile Denetleniyor - Son Dakika
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Mersin'de Denizler 7/24 EGDS ile Denetleniyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliğini önlemek amacıyla 25 lokasyonda gemi ve deniz araçlarını 7/24 izliyor. Yüksek teknolojik destekle yapılan denetimlerle, deniz atıklarıyla mücadele ediliyor.

09.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:14
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Mersin'de EGDS sistemi ile denizler 7/24 denetleniyor

Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen EGDS İzleme Merkezi'nden, 25 lokasyonda gemi ve deniz araçları 7/24 takip ediliyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde deniz kirliliğinin önüne geçmek için sıfır taviz anlayışıyla hareket ederek 'Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ni hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki kıyı bandında 25 lokasyonda, gemi ve deniz araçları yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera ve radar destekli teknoloji ile 7/24 takip ediliyor.

'Daha temiz bir Mersin' anlayışıyla çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının (dron) yanı sıra, denizlerdeki denetimlerini artıracak EGDS'yi hayata geçirdi. Akdeniz'in temiz kalması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve denetim konusunda sıfır tavizle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, EGDS ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Gemi kaynaklı atıkların önüne geçmek için deniz yetki sahasının 7/24 izlenmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kirliliğe sebep olan deniz araçlarına caydırıcı etki oluşturulması amacıyla idari yaptırım uygulayarak, çevre bilincini Mersin'in dört bir köşesine taşıyor.

"Amacımız, denizimize atık bırakmasının önüne geçmek ve denizimizi korumak"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Türkiye'de deniz denetiminde yetkili olan 2 belediyeden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirtti. Kente ticari amaçla gelen deniz araçlarının denetimlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Halisdemir, "Mersin, 321 kilometre kıyı şeridi olan nadide şehirlerden birisi. Amacımız, Mersin Limanı'na gelen gemilerin, denizimize atık bırakmasının önüne geçmek ve denizimizi korumak" dedi.

"53,5 kilometrelik kıyı şeridini 26 kamera ile izleniyor"

EGDS İzleme Merkezi'ni 7 Ekim'de faaliyete aldıklarını vurgulayan Halisdemir, Çeşmeli-Kulak arasında kalan mevkiden Seyhan Nehri'ne kadar toplam 53,5 kilometrelik kıyı şeridini 26 kamera ile yakından izlediklerini ifade etti. 7/24 esası ile çalışma yürüttüklerini belirten Halisdemir, "Kabiliyetimizi her geçen gün artırıyor ve bunu teknolojiyle de destekliyoruz. Amacımız ceza kesmek veya idari yaptırım uygulamak değil, caydırıcı olmak. Aldığımız kameralar aracılığı ile 3,5 kilometre açığa kadar detaylı inceleme yapabiliyoruz. Gözümüzden kaçan bir şeyin olmaması adına da EGDS ile kayıt altına alıyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl 5 bin 400'ün üzerinde ticaret gemisinin kente geldiğini sözlerine ekleyen Halisdemir, denizin kirlenmemesi için sıfır taviz anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti.

25 lokasyonda gemi ve deniz araçları 7/24 takip ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki EGDS, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altında kalan kıyı bandında, Çeşmeli-Kulak arasında kalan bölgede Liman sahası dahil toplam 25 lokasyonda, gemi ve deniz araçlarının yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera ve radar destekli teknoloji ile 7/24 takip edilmesine yönelik olarak 7 Ekim itibarıyla faaliyete başladı. EGDS, sistem izleme sahası, teknik altyapısı, yazılım, tek bir merkezden yönetilmesi özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Ülkemizde faaliyete geçirilmiş en önemli çevre koruma ve denetim sistemlerinden biri olan EGDS, tamamen kablosuz ve internet altyapısı olmadan kapalı devre çalışıyor. EGDS ile ayrıca güvenlik ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi konusunda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının da etkin mücadelesine destek sağlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Denizler 7/24 EGDS ile Denetleniyor - Son Dakika

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