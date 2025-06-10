Mersin'de Doğaseverlerin Yeni Rotası, Tarihi Kilikya Yolu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Doğaseverlerin Yeni Rotası, Tarihi Kilikya Yolu Oldu

10.06.2025 10:23  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle hayata geçirilen "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtılmasının ardından gerçekleşen ilk resmi yürüyüş doğaseverlerden tam not aldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirilen "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtılmasının ardından gerçekleşen ilk resmi yürüyüş doğaseverlerden tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi, doğa, tarih ve kültürü birleştiren yürüyüş rotalarıyla dikkati çekiyor. Projenin tanıtımının ardından düzenlenen ilk resmi yürüyüş, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü.

"Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar" sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Silifke Işıkkale- Kubat Kanyonu-Tekkadın Ören Yeri güzergahında 5 kilometre yürüdü.

Antik yerleşimlerin arasında doğayla iç içe geçen etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, Prof. Dr. Murat Durukan, kulüp üyeleri ve çok sayıda doğasever katıldı.

Katılımcılar, doğanın kalbinde tarihe yürüdü

Toplam 550 kilometre uzunluğundaki Tarihi Kilikya Yolu, Tarsus'tan Yeşilovacık'a uzanıyor. İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit olarak adlandırılan dört etap ve 38 parkurdan oluşan rota; doğa, tarih ve kültür meraklıları için adeta açık hava müzesi niteliği taşıyor. Helenistik, Roma ve Bizans izlerini barındıran parkurlar ardıç, çam ve sedir ormanları arasından geçiyor.

"Tarihi Kilikya Yolu'nu hak ettiği noktaya getireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Silifke'den Tarsus'a kadar 550 kilometre üzerinde, dört ana hattan ve 38 parkurdan oluşan bir yoldan bahsediyoruz. Genel anlamda Kilikya Yolu; benzerleri ve diğer yol hatları gibi büyük özellikleri olan bir yol. Bu yolun tanıtımına da büyük bir önem veriyoruz ve bugün ilk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Hafta içi duyurularda bulunduk ve halkımızı da davet ederek hep beraber bu parkurlarda yürüdük, bundan sonra da yürümek istiyoruz" dedi.

Tarihi Kilikya Yolu'nun diğer parkurlarını da aynı şekilde tanıtmak istediklerinden bahseden Gökayaz, "Buradaki amacımız; Tarihi Kilikya Yolu'nun hem kent içinde hem Türkiye genelinde hem de uluslararası anlamda tanıtımını sağlamak. Çünkü baktığınız zaman çok büyük bir hat ve bu hat üzerinde tarihi kalıntılar, eski ören yerleri de bulunuyor. Her bir parkurda biz bu yapıları ve özellikleri ön plana çıkartacağız. Tarihi Kilikya Yolu'nu hak ettiği noktaya getireceğiz" diye konuştu.

"Bugün burada olmak bizim için inanılmaz bir mutluluk"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, projenin gönüllü paydaşı olduklarından söz ederek, "Beş yıl önce bugün burada bu röportajı yapmak içimizde bir ukdeydi, gerçekten inanılmaz bir mutluluk. Açılışı yaptık ve halkımızı tanıtım amacıyla bugün burada yürütüyoruz. Vizyoner Belediye Başkanımız olmamış olsaydı bugünlere geleceğimizi hiç sanmıyordum. Çünkü meşakkatli bir iş. Açılıştan sonraki ilk yürüyüşü yapıyoruz ama belki 5 yıl sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Bu yolda Koreliler, Çinliler veya Japonlar olacak, onlarla konuşacağız. Bu yollara pansiyonlar, sıkma ve gözleme evleri yapılacak. İnsanları yürütmek için bu yollara rehberler gelecek" ifadelerini kullandı.

"Bu projenin kente çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum"

Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin Mersin ekonomisine, kültürüne ve tarihine büyük katkılar sunacağını aktaran Demir, "Bu projenin kente çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bu yollarda; Yörüklerin kullandığı göç yolları, İpek Yolu, Baharat Yolu, Aşk Yolu ve Güzellik Yolu var. Biz bugün burada Olba'daki Roma Yolu'nu yürüdük. Bunların hepsinin tarihsel ve arkeolojik yanı var. Çok güzel etaplar bizi bekliyor" dedi.

"Tarihi Kilikya Yolu, Türkiye'ye örnek bir çalışma"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Üyesi Mehmet Yağmur ise "Belediyemiz ve kurumumuz bu konuda Türkiye'ye örnek bir çalışma yaptı. Ben Likya Yolu'nu yolunda da yürüdüm ama bence burası Likya Yolu'ndan daha güzel. Doğası ve yürüyüş parkurları olarak daha güzel bir yer. Mersin Büyükşehir'in desteği çok büyük. Çünkü beş yıldır bu süreci destekliyor. Yani Büyükşehir olmasa zaten bu kadar parkurların tespiti yapılıp, bulunmazdı. Bu proje; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in kentin tanıtımı adına yapmış olduğu en büyük katkılardan biri" diye konuştu.

Etkinliğe katılan doğaseverlerden bazıları da düşüncülerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Muhammet Demir: "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraları ilk defa gördüm ve bu sayede de tanımış olduk. Parkur zorluydu, engebeliydi ama böyle organizasyonların artmasını umuyoruz. Aslında buraları Mersin Büyükşehir Belediyesi ile daha çok tanımaya başladık."

-Duygu Sahile Kılıç: "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir yol ve ilk kez yürüyorum. Böyle bir yol olduğunu hiç bilmiyordum. Böyle bir yolu Mersin'e kazandırdıkları için çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir ören yeri beklemiyordum. Her şey çok güzel ve muhteşem düşünülmüş. İlk kez geldim ve herkese tavsiye ediyorum. İlk yürüyüşçüler de resmi olarak biziz. Bu yolun çok gelişeceğine inanıyorum. Türkiye'de de birçok tarihi bölge ve yerleri gezen, seven bir insan olarak Mersin'i çok geliştireceğini, ilerleteceğini ve artık Mersin'in hak ettiği yere geleceğine inanıyorum."

Katılımcılara geçmişle bugün arasında köprü kurma fırsatı sunan yola ilişkin detaylı bilgiye, 'https://kilikya.site/' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Yerel Haberler, Kilikya, Mersin, Güncel, Çevre, Likya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Doğaseverlerin Yeni Rotası, Tarihi Kilikya Yolu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İddialı tarzıyla dikkat çekti Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle bomba İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Şanlıurfa’da traktör devrildi: 2 ölü Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Sahne tarzı olay oldu Ece Seçkin’den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı 7 kilometrelik kuyruk Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
17:17
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
17:03
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
16:08
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
15:30
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
15:27
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 11:45:43. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Doğaseverlerin Yeni Rotası, Tarihi Kilikya Yolu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.