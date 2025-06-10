Mersin'de Doğaseverlerin Yeni Rotası, Tarihi Kilikya Yolu Oldu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirilen "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtılmasının ardından gerçekleşen ilk resmi yürüyüş doğaseverlerden tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi, doğa, tarih ve kültürü birleştiren yürüyüş rotalarıyla dikkati çekiyor. Projenin tanıtımının ardından düzenlenen ilk resmi yürüyüş, doğaseverlerden yoğun ilgi gördü.

"Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar" sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Silifke Işıkkale- Kubat Kanyonu-Tekkadın Ören Yeri güzergahında 5 kilometre yürüdü.

Antik yerleşimlerin arasında doğayla iç içe geçen etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, Prof. Dr. Murat Durukan, kulüp üyeleri ve çok sayıda doğasever katıldı.

Katılımcılar, doğanın kalbinde tarihe yürüdü

Toplam 550 kilometre uzunluğundaki Tarihi Kilikya Yolu, Tarsus'tan Yeşilovacık'a uzanıyor. İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit olarak adlandırılan dört etap ve 38 parkurdan oluşan rota; doğa, tarih ve kültür meraklıları için adeta açık hava müzesi niteliği taşıyor. Helenistik, Roma ve Bizans izlerini barındıran parkurlar ardıç, çam ve sedir ormanları arasından geçiyor.

"Tarihi Kilikya Yolu'nu hak ettiği noktaya getireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Silifke'den Tarsus'a kadar 550 kilometre üzerinde, dört ana hattan ve 38 parkurdan oluşan bir yoldan bahsediyoruz. Genel anlamda Kilikya Yolu; benzerleri ve diğer yol hatları gibi büyük özellikleri olan bir yol. Bu yolun tanıtımına da büyük bir önem veriyoruz ve bugün ilk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Hafta içi duyurularda bulunduk ve halkımızı da davet ederek hep beraber bu parkurlarda yürüdük, bundan sonra da yürümek istiyoruz" dedi.

Tarihi Kilikya Yolu'nun diğer parkurlarını da aynı şekilde tanıtmak istediklerinden bahseden Gökayaz, "Buradaki amacımız; Tarihi Kilikya Yolu'nun hem kent içinde hem Türkiye genelinde hem de uluslararası anlamda tanıtımını sağlamak. Çünkü baktığınız zaman çok büyük bir hat ve bu hat üzerinde tarihi kalıntılar, eski ören yerleri de bulunuyor. Her bir parkurda biz bu yapıları ve özellikleri ön plana çıkartacağız. Tarihi Kilikya Yolu'nu hak ettiği noktaya getireceğiz" diye konuştu.

"Bugün burada olmak bizim için inanılmaz bir mutluluk"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, projenin gönüllü paydaşı olduklarından söz ederek, "Beş yıl önce bugün burada bu röportajı yapmak içimizde bir ukdeydi, gerçekten inanılmaz bir mutluluk. Açılışı yaptık ve halkımızı tanıtım amacıyla bugün burada yürütüyoruz. Vizyoner Belediye Başkanımız olmamış olsaydı bugünlere geleceğimizi hiç sanmıyordum. Çünkü meşakkatli bir iş. Açılıştan sonraki ilk yürüyüşü yapıyoruz ama belki 5 yıl sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Bu yolda Koreliler, Çinliler veya Japonlar olacak, onlarla konuşacağız. Bu yollara pansiyonlar, sıkma ve gözleme evleri yapılacak. İnsanları yürütmek için bu yollara rehberler gelecek" ifadelerini kullandı.

"Bu projenin kente çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum"

Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin Mersin ekonomisine, kültürüne ve tarihine büyük katkılar sunacağını aktaran Demir, "Bu projenin kente çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bu yollarda; Yörüklerin kullandığı göç yolları, İpek Yolu, Baharat Yolu, Aşk Yolu ve Güzellik Yolu var. Biz bugün burada Olba'daki Roma Yolu'nu yürüdük. Bunların hepsinin tarihsel ve arkeolojik yanı var. Çok güzel etaplar bizi bekliyor" dedi.

"Tarihi Kilikya Yolu, Türkiye'ye örnek bir çalışma"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Üyesi Mehmet Yağmur ise "Belediyemiz ve kurumumuz bu konuda Türkiye'ye örnek bir çalışma yaptı. Ben Likya Yolu'nu yolunda da yürüdüm ama bence burası Likya Yolu'ndan daha güzel. Doğası ve yürüyüş parkurları olarak daha güzel bir yer. Mersin Büyükşehir'in desteği çok büyük. Çünkü beş yıldır bu süreci destekliyor. Yani Büyükşehir olmasa zaten bu kadar parkurların tespiti yapılıp, bulunmazdı. Bu proje; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in kentin tanıtımı adına yapmış olduğu en büyük katkılardan biri" diye konuştu.

Etkinliğe katılan doğaseverlerden bazıları da düşüncülerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Muhammet Demir: "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraları ilk defa gördüm ve bu sayede de tanımış olduk. Parkur zorluydu, engebeliydi ama böyle organizasyonların artmasını umuyoruz. Aslında buraları Mersin Büyükşehir Belediyesi ile daha çok tanımaya başladık."

-Duygu Sahile Kılıç: "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir yol ve ilk kez yürüyorum. Böyle bir yol olduğunu hiç bilmiyordum. Böyle bir yolu Mersin'e kazandırdıkları için çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir ören yeri beklemiyordum. Her şey çok güzel ve muhteşem düşünülmüş. İlk kez geldim ve herkese tavsiye ediyorum. İlk yürüyüşçüler de resmi olarak biziz. Bu yolun çok gelişeceğine inanıyorum. Türkiye'de de birçok tarihi bölge ve yerleri gezen, seven bir insan olarak Mersin'i çok geliştireceğini, ilerleteceğini ve artık Mersin'in hak ettiği yere geleceğine inanıyorum."

Katılımcılara geçmişle bugün arasında köprü kurma fırsatı sunan yola ilişkin detaylı bilgiye, 'https://kilikya.site/' adresinden ulaşılabilecek.