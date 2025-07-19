Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Ceza

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Tömük Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün drift yaparak hem kendi hem de diğer araç kullanıcılarının ve yayaların hayatını tehlikeye attığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, plakası tespit edilen aracın B.H'ye ait olduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen B.H'nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.