Mersin'de Eğitim ve Kültür Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Mersin'de Eğitim ve Kültür Sempozyumu başladı

Mersin\'de Eğitim ve Kültür Sempozyumu başladı

Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Mersin'de açıldı.

19.09.2024 15:20
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Mersin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu başladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği işbirliğinde düzenlenen sempozyumun açılışı Anamur Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun amacının Türkiye'de ve dünyada eğitim, kültür üzerine yapılan çalışmaların bilimsel ortamda paylaşımını sağlamak olduğunu söyledi.

Disiplinlerarası bakış açısıyla gerçekleştirilen sempozyumda en üst düzeyde katılımın sağlandığını dile getiren Yaşar, burada bilgi paylaşımını hedeflediklerini dile getirdi.

Sempozyumda 132 bildirinin kabulüne karar verildiğini belirten Yaşar, "Üniversite olarak her türlü bilimsel etkinliğe destek oluyoruz. Bu desteğimiz her zaman devam edecektir. Bu organizasyonun amacına ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayın Koordinatörü Dr. Serkan Ökten de Türkiye'de kültürel diplomasi faaliyetlerinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde farklı coğrafyalarda değişik kamuoylarına yönelik hayata geçirildiğini ifade etti.

Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla kültürel diplomasi konusunda ülke stratejisinin net şekilde ortaya konulduğunu anlatan Ökten, şöyle konuştu:

"Kültürün yayılmasında önemli unsurlarının başında gelen medyanın günümüz teknolojisinde dünyanın her bir köşesine ulaşabilme gücünü, farkındalığıyla faaliyetler yürütülmektedir. Zira eğlence, haber ve kültür içerikleriyle yayıncılık yapan medya aktörleri, aynı zamanda 'kültürel diplomasi aktörleri' olmaya aday ya da işbirliği yapılacaklar arasında yer almaktadır. Kültürel diplomasi medyayla ilişkisini bu anlamda geleneksel medya başta olmak üzere film ve dizi ile sosyal medya olarak üç medya üzerinden değerlendirmek gerekmektedir."

Ökten, Türkiye'nin Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin yetişmiş ve profesyonel ekibiyle dünyada güçlü bir pozisyona sahip olduğunu vurguladı.

Kültürel diplomasinin ülkenin imajını, itibarını ve algısını güçlendirdiğine dikkati çeken Ökten, şunları kaydetti:

"Kültür, eğitimde bir köprüdür. Farklılıkları bir araya getirir. Kültürün bu yönünün ele alınması sonucu bir ülkede yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması, kültürel diploması açısından o ülkeye katkı sağlayacaktır. Bunun sağlanması için yükseköğretim alanında uluslararası programların, süreçlerin ve diğer yapılanmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in de konuşma yaptığı programda, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'ın video mesajı izlendi.

Katılımcılar daha sonra sempozyum kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Sergisi'ni gezdi.

Organizasyon çeşitli sunum ve oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Eğitim ve Kültür Sempozyumu başladı - Son Dakika

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