Mersin'de Eski Nişanlısını Vurup İntihar Eden Astsubay Olayı - Son Dakika
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Mersin'de Eski Nişanlısını Vurup İntihar Eden Astsubay Olayı

Mersin\'de Eski Nişanlısını Vurup İntihar Eden Astsubay Olayı

Hakkari'de görevli astsubay Ertay Duru, eski nişanlısı hemşire Merve Sağ'ı tabancayla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olay Mersin Şehir Hastanesi'nin yakınında meydana geldi.

21.12.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
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MERSİN'de, Hakkari'de görev yapan Astsubay Ertay Duru (30), Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire eski nişanlısı Merve Sağ'ı (30) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de görev yapan Astsubay Ertay Duru, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olan, ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ın kullandığı otomobili, evinin olduğu yere kadar kendi otomobiliyle takip etti. Ertay Duru, eski nişanlısı Merve Sağ'ın park ettiği otomobiline binip, konuşmaya çalıştı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken Ertay Duru, otomobilden inmeye çalışan eski nişanlısını tabancayla vurdu. Ertay Duru, aynı tabancayla kendini de vururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Astsubay Ertay Duru ve hemşire Merve Sağ'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Hakkari, Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Eski Nişanlısını Vurup İntihar Eden Astsubay Olayı - Son Dakika

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