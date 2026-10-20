Mersin'de ev kurşunlamasında 2 şüpheli gözaltına alındı, kokain ele geçirildi

Mersin'de ev kurşunlamasında 2 şüpheli gözaltına alındı, kokain ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir eve 13 Ekim'de silahla ateş açılmasının ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Araç sahibi A.A. ile aracı kullandığı iddia edilen M.C.K'nin Erdemli'deki evinde 3 tabanca, 22 fişek, 200 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çukurova Mahallesi'nde Ö.A'ya ait eve 13 Ekim'de silahla ateş açılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
İkametin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan aracın sahibi A.A. ve aracı kullandığı iddia edilen M.C.K'yi gözaltına aldı.
M.C.K'nin Erdemli ilçesindeki evinde 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 200 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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