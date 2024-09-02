Mersin'de Eylül Ayı Spor Dolu Geçecek - Son Dakika
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Mersin'de Eylül Ayı Spor Dolu Geçecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında düzenlenecek uluslararası organizasyonlarla spor dolu bir program sunacak. Pro Beach Plaj Voleybolu, Uluslararası Briç Turnuvası ve Kilikya Ultra Maratonu gibi etkinlikler yer alacak.

02.09.2024 10:06  Güncelleme: 11:25
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, eylül ayının da spor dolu geçmesini sağlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenecek uluslararası organizasyonlar arasında Pro Beach Plaj Voleybolu, Uluslararası Briç Turnuvası ile Kilikya Ultra Maratonu yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eylül ayının da spor dolu geçmesi için birçok etkinlik ve organizasyon düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenecek olan uluslararası organizasyonlar arasında Pro Beach Plaj Voleybolu, Uluslararası Briç Turnuvası ile Kilikya Ultra Maratonu yer alıyor. Pro Beach Tour'un her yıl düzenlenen Türkiye Serisi'nde yer alan kent, yine plaj voleyboluna ev sahipliği yapacak. 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Bioderma Probeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı ile Kızkalesi sahili voleybolla renklenecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek 38. Uluslararası Briç Festivali ise 18-22 Eylül arasında, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kilikya Ultra Maratonu ile yine tarih ve spor konuşulacak

Bu yıl 29 Eylül'de 3'üncüsü yapılacak Kilikya Ultra Maratonu için kayıtlar başladı. Kızkalesi'nde yapılacak olan ve sadece internet üzerinden kayıtların alındığı maraton için son başvuru tarihi 23 Eylül.

8K, 15K, 33K, 33K Takım ve 56K olmak üzere 5 farklı kategoride Kilikya Ultra Maratonu düzenlenecek. Sporcular ve meraklıları için bilgi 'https://mbbspor.org/' adresi üzerinden alınabilecek.

"8 büyük organizasyonun 3'ünü Eylül ayı içerisinde yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, yapılacak organizasyonların uluslararası boyutta olduğunu belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çok büyük spor organizasyonları yapıyoruz. Bir yıl içerisinde 8 tane uluslararası organizasyonumuz var ki, bunların pek çoğu dünya çapında ve uluslararası federasyonların takvimlerinde olan organizasyonlar. 8 büyük organizasyonun 3 tanesini eylül ayı içerisinde yapıyoruz" dedi.

Taşkın eylül ayında düzenlenecek organizasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"6-8 Eylül arası Kızkalesi'nde yapacağımız Pro Beach Plaj Voleybolu var. Bu yıl rekor sayıda bir katılım bekliyoruz. Şu ana kadar 38 takım müracaat etti. Müracaatlar halen devam ediyor. Güzel bir organizasyon olacak. Daha sonra 18-22 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak Uluslararası Briç Festivalimiz var. Bu da yıllardır gelenekselleşmiş uluslararası bir organizasyon. Dünyanın sayılı briç oyuncularının katıldığı bir organizasyon. 29 Eylül'de ise Kilikya Ultra Maratonumuz var. Geçen sene 576 katılımcı vardı. Bu yıl 750 civarı katılımcı bekliyoruz. Orada kayıtları durdurmayı planlıyoruz. Tarihi yerlerden, Mersin'in doğal güzelliklerinden geçilen çok güzel bir organizasyon. Mersin'de yaz aylarının sıcak olması dolayısıyla, organizasyonları sezonun kapanışına doğru aldık. Hem katılımcı olarak, hem seyirci olarak bütün Mersinlileri bekliyoruz."

Taşkın, etkinliklerle ilgili vatandaşların, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve 'mbbspor.org' sayfasından bilgi edinebileceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Eylül Ayı Spor Dolu Geçecek - Son Dakika

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