Mersin'de Fırın ve Pastanelere Denetim

Mersin'in Akdeniz ilçesinde fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve pastanelerde temizlik ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı, üretim alanları, kullanılan malzemelerin saklama koşulları, ürünlerin satış şekilleri ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

Uygulamada işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları da incelendi.

Denetimlerde açıkta ürün satan ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere idari para cezası kesildi.

Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen bir işletmeye de 10 günlük kapatma cezası uygulanması için yasal süreç başlatıldı.