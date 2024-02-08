Mersin'de Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi

Mersin\'de Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Mersin'de başladı. Fuar ve etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, gençlere devlet teşviklerini tanıttı. Etkinlikte, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi verildi. AA standı da gençlerin yoğun ilgisini çekti. Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinliğin faydalı ve verimli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ise etkinliklerin 2021'de başladığını ve 16 şehirde 1 milyondan fazla gencin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

08.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Mersin'de başladı.

Yenişehir ilçesindeki fuar ve etkinlik alanında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

Gençler AA standıyla buluştu

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'ın da ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Standı ziyaret edenlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

"Faydalı ve verimli bir etkinlik"

Vali Pehlivan, gazetecilere, Mersin'in, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğine 2 gün boyunca ev sahipliği yapacağını söyledi.

Organizasyona yoğun katılım sağlandığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Buraya gelen gençlerimiz hem ilgili kurumu yakından tanıyor hem de o kurumun sunmuş olduğu teşvik, avantaj, alternatif ve projelerden haberdar oluyorlar. Organizasyonun bir amacı da staj yapmak isteyen gençlerimize olanak sunmak. Bir kısmı bu birimlerde çalışmak istiyor. Onlara bir imkan sağlanmış oluyor. Bir kısmı da kendi işini kurmak istiyor. Bu anlamda da kendi işini kurmak isteyene nereden başlayacağı, neler yapacağı, hangi yol ve yöntemleri izleyeceğine dair rehberlik imkanı sağlanıyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın, ziyadesiyle faydalı ve verimli bir etkinlik."

"1 milyondan fazla gencimizle bire bir temas sağlamış olduk"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinlikleri yolculuğuna 2021'de başladıklarını hatırlattı.

Organizasyonun Mersin'den önce 16 şehirde gerçekleştirildiğini belirten Başar, şunları ifade etti:

"Bu şehirlerde 1 milyondan fazla gencimizle bire bir temas sağlamış olduk. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimizde, kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bir aylık süre içerisinde 5 ilimizde daha bu organizasyonu gerçekleştireceğiz."

Etkinliğe katılan lise öğrencisi Melek Gülce Güney, "Çok güzeldi. Her şey dolu dolu. Bilgi alırken aynı zamanda çok da eğlendik. Deprem simülatörünün olduğu yer birazcık etkiledi beni. Onun dışında hepsi çok güzeldi." dedi.

Lise öğrencilerinden Muhammet İmamoğlu da etkinliğin çok faydalı olduğunu ve farklı kurumlar hakkında çeşitli bilgiler edindiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    22:07 ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir, Mersin, Evren, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement